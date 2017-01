Diebold Nixdorf setzt auf den deutschen Markt. Herausfordernde Zeiten, herausfordernde Kundensituation, so analysiert Chief Executive Officer (CEO) Andy Mattes die Situation in der DACH-Region. Gerade in einem wettbewerbsintensiven Land seien schnelle Innovationen notwendig, und dafür stehe sein Unternehmen.