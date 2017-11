Geldinstitute > Security

"Jede App, jeder Online-Shop und Internetaccount müssen durch mehrschichtige Sicherheitsmechanismen gesichert werden müssen, sonst ist die Freiheit, die das Internet für Nutzer und Handel bietet, in Gefahr”, Dirk Arendt, Leiter Public Sector & Gov Relations bei Check Point Software Technologies

Neben Ransomware gelten Banking-Trojaner als die schnellste Methode, um aus Cybercrime finanziellen Profit zu machen. Wie gefährlich die Schadsoftware mittlerweile ist, zeigt Boleto: Der Schädling tauchte zum ersten Mal im Mai 2017 in Rahmen einer Spam-Kampagne in Portugal auf. Check Point hat trotz des komplizierten “Themida” -Packing der Dateien den Schadcode genauer analysiert und einen Bericht dazu veröffentlicht.

“Banken und Finanzdienstleister sind elementar für Wirtschaft und Gesellschaft. Deshalb ist dieser Sektor natürlich Teil der kritischen Infrastruktur. Allerdings weitet die Digitalisierung auch hier die Tragweite deutlich aus,” sagt Dirk Arendt, Leiter Public Sector & Gov Relations bei Check Point Software Technologies. “Die Bank endet heute nicht an der Türschwelle der Filiale - im Gegenteil: Immer mehr Transaktionen werden bequem und schnell über digitale Kanäle abgewickelt. Dabei müssen wir aber verstehen, dass Finanztransaktionen in der digitalen Welt ebenfalls besonders kritisch und richtig zu schützen sind. Das bedeutet, dass jede App, jeder Online-Shop und Internetaccount durch mehrschichtige Sicherheitsmechanismen gesichert werden müssen, sonst ist die Freiheit, die das Internet für Nutzer und Handel bietet, in Gefahr.”