Das nachhaltig niedrige Zinsniveau greift die Erträge der Banken an allen drei zentralen Zinserträgen an: So fällt der Refinanzierungsvorteil aus Kundengeldern zunehmend weg, das absolut niedrigere Zinsniveau des Aktivgeschäfts bei gleichbleibenden Kosten führt zu niedrigeren (oder sogar negativen) Nettoerträgen und die Fristentransformation ist durch die flache Zinskurve auch massiv geringer. Die Konsequenz ist, dass klassische zinstragende Produkte wie das Sparkonto auch bei niedrigsten Kundenzinsen negative Beiträge von 100 Euro oder mehr pro Kunde und Jahr produzieren. Mit Blick auf den Anteil von ca. 80 Prozent der Zinsen am Gesamtertrag vieler Geldinstitute sind diese Effekte das Kernproblem der Bankenbranche; auch wenn es in der öffentlichen Wahrnehmung häufig hinter anderen Themen wie Regulatorik, FinTechs oder sogar dem Wett­bewerbsdruck zurücksteht.

Allerdings finden sich die Zinseffekte derzeit noch nicht in vollem Ausmaß in den GuVs der Geldinstitute wieder. ­Anfangs reduzierten niedrige Zinsen schließlich vor allem die Zinskosten, während die Krediterträge länger fixiert sind. Daher produzierte das Delta zeitlich begrenzt für viele Banken sogar positive Effekte. Aufgrund des nun aber anhaltend niedrigen Zinsniveaus wirkt sich der graduell niedriger werdende ­Aktivzins mehr und mehr aus. Einige Banken überbrücken dieses Problem durch das Auflösen von Rückstellungen. Angesichts der aber ohnehin recht geringen Margen wird dieser Effekt schnell zu einer ersten Gefahr. Beispielrechnungen zeigen, dass ohne strukturelle Veränderungen die Zinserträge um bis zu 80 Prozent fallen werden. Bereits heute zeigt die Vollkostenrechnung für eine ­typische Retailbank, dass ein klassisches Sparprodukt mehr als 100 Euro negative Erträge pro Jahr beisteuert. Denn neben den negativen Zinsmargen schlagen vor allem kaum gesunkene Prozesskosten durch, die keinem Refinanzierungs­vorteil mehr gegenüber stehen. Ein Blick in die Zukunft zeigt die schwierigen Szenarien, mit denen Europas Banken konfrontiert sind: Bleiben die Zinsen niedrig, wirkt der Effekt weiter und ­reduziert die aktuell höher fixierten ­Kreditzinsen weiter. Steigen die Zinsen, gewinnen die Banken den Refinanzierungsvorteil der Einlagen zurück, sehen sich aber mit einem großen Kreditportfolio konfrontiert, welches bei einem niedrigem Zinsniveau fixiert wurde. Somit erscheint eine Lösung der Problematik auch für die EZB sehr schwierig. Bei beiden Varianten der Leitzinsentwicklung werden die Margen nachhaltig ­schmal bleiben.

Die Lösungsansätze müssen bisherige Barrieren überwinden

Unausweichlich ist für die Banken daher, sich aktiv mit der Problematik zu beschäftigen und selbst innovative ­Lösungsmöglichkeiten zu sondieren, die neue Ertragsmöglichkeiten erschließen: Die massive und nachhaltige ­Wirkung des Zinsumfelds erfordert, dass über die bisherigen Barrieren hinaus gedacht wird und auch strukturelle Veränderungen akzeptiert werden. Drei Ansätze müssen kombiniert werden, um einen ausreichenden Effekt zu ­erzeugen: ­Produktanpassungen, strukturelle Kostenoptimierung und neue Geschäftsmodelle.

Produktseitig sind Gebühren bzw. Negativzinsen in den letzten Monaten bereits auf breiter Front etabliert worden. Dabei handelt es sich bei Gebühren allerdings um einen eher kleinen Hebel, welcher dennoch eine große öffentliche Debatte mit sich brachte. Negative Kundenzinsen führen kaum zu mehr Ertrag sondern reduzieren lediglich Einlagevolumina. Damit müssen neue Produkte vor allem Provisionserträge steigern. Das bedeutet einerseits, Kapitalmarktprodukte, wo zumindest noch gewisse Renditen für den Endkunden möglich sind, so zu ­vereinfachen und abzusichern, dass die typischen Vorbehalte überwunden werden. Denkbar ist eine Strukturierung der Wertpapiere in ein Anlageprodukt, welches dem klassischen Sparkonto ähnelt. Generell muss zudem das Cross Selling durch zwingende Produktbündel aus­geweitet werden.

Kostenseitig sollten die großen Potentiale der Gruppe in der Bündelung von Nicht-Kunden-Prozessen im Vordergrund stehen. Andere Märkte haben ­gezeigt, dass dies möglich ist, ohne die lokale Nähe zum Kunden zu verlieren. Erforderlich sind dazu Intelligente ­Personalkonzepte, die lokale Härten in der Übergangsphase verhindern müssen. Der Hebel breitflächiger Produktvereinheitlichungen ist groß und insbesondere im Bereich IT wirksam. Unzweifelhaft ist, dass diese Anpassung aber mit größeren Barrieren verbunden sein wird.Die aufgezeigten Maßnahmen allein werden jedoch nicht ausreichen, die Niedrigzinskrise zu bewältigen. Geldinstitute werden einen grundlegenden Wandel ihres eigenen Selbstbildes vorantreiben müssen, bei dem eine engere Ausrichtung an den Kunden unabdingbar ist. Banken müssen das klassische Produktportfolio um Nicht-Bankprodukte ergänzen und dies unterstützt durch digitale Plattformen in Servicebündel für Kunden zusammenführen. So können ganze Life-Events wie ein Umzug komplett für den Kunden unterstützt werden. Banken können so nicht nur die lokale Nähe und Kundenkenntnis bestehender Filialen und Kundenbeziehungen nutzen, sondern wieder eine ganz neue Relevanz im Leben der Kunden bekommen. Eine Kombination von lokalen Partnern mit überregionalen Anbietern erlaubt, optimalen Service und lokale Verankerung zu kombinieren.

Assetstrategien entwickeln

Andere Ansätze sehen die Nutzung der Vertrauensbasis bei den Kunden vor, um als „trusted keeper“ z.B. die Verträge der Kunden digital vorzuhalten. So kann ein Service für Kunden erbracht werden, der in Zukunft stetig an Bedeutung gewinnen wird und damit ein neues Ertragsfeld erschlossen werden. So können mithilfe der Bank günstigere Versicherungsalternativen ebenso angeboten werden wie ein neuer Internet Provider. Schließlich müssen Banken darüber nachdenken, wie sie die über die Jahre aufgebaute Infrastruktur als Asset nutzen können. So ist z.B. die Fähigkeit zur geldwäschesicheren Authentifizierung von Kunden ein für viele Branchen interessanter ­Service. In jeder Produktkategorie wird die strategische Wahl der richtigen Rolle innerhalb der Wertschöpfungskette ­entscheidend sein.