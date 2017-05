„Wir brauchen gleiche Wettbewerbsbedingungen in Europa. So bietet unter anderem die Zweite EU-Zahlungsdiensterichtlinie die Chance, eine Vollharmonisierung in diesem Bereich in Europa zu schaffen, ein echtes Level-Playing-Field.“, sagt Andreas Krautscheid, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des Bankenverbandes. Bitkom-Hauptgeschäftsführer Dr. Bernhard Rohleder betont: „Neue Technologien haben in der Finanzbranche schon immer vor allem auch zu mehr Komfort und mehr Sicherheit für die Kunden geführt – das gilt für die Einführung von Banknoten über Geldautomaten und Kreditkarten bis zum mobile Banking per Smartphone. Innovative Ideen, ob sie von etablierten Banken oder von Start-ups kommen, brauchen aber Freiraum und dürfen nicht schon im Ansatz wegreguliert werden.“