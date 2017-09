Versicherungsbetriebe > Strategie

Zahl der globalen InsurTech-Investments erreicht einen neuen Rekord

„Der InsurTech-Boom gewinnt immer mehr an Fahrt. Dabei fällt auf, dass die Finanzierungen nicht nur von Risikokapitalgebern stammen. Stattdessen häufen sich letzter Zeit die Beispiele für InsurTech-Finanzierungen, die von klassischen Versicherern und vor allem Rückversicherern kommen“, sagt Maren Hausmann, Leiterin Insurance Advisory bei PwC Deutschland.

„InsurTechs verstehen sich nicht als aggressive Disruptoren“

Die Digitalisierung der Versicherungsindustrie dürfte damit weniger konfrontativ verlaufen, als das teilweise in der Bankenbranche der Fall ist: „Im Bankenmarkt beispielsweise gibt es mittlerweile zahlreiche Mobile-Banken oder Online-Kreditmarktplätze, die die etablierten Anbieter direkt angreifen. Die meisten InsurTechs hingegen verstehen sich weniger als Disruptoren des bestehenden Produktangebots. Stattdessen wollen sie die Branche gemeinsam mit den etablierten Anbietern transformieren. Dieses Signal ist mittlerweile auch bei den Versicherern und Rückversicherern angekommen. Sie sehen in den Startups keine Bedrohung mehr, sondern 'Enabler‘, die ihnen helfen, ihre Produkte und Prozesse zu verbessern. Entsprechend wird in InsurTechs, die diese Ansprüche erfüllen, dann auch investiert“, sagt Maren Hausmann.

Warum die wenigstens InsurTechs eine Lizenz beantragen

Wie der PwC-Report zeigt, streben die wenigstens Assekuranz-Fintechs dabei nach einer eigenen Versicherungslizenz. Die Gründe hierfür sind vielfältig. So fehlt den jungen Firmen naturgemäß eine Schadenshistorie, die es in aller Regel bräuchte, um Risiken angemessen bepreisen zu können. Eine weitere Hürde sind die strengen regulatorischen Vorschriften; das gilt insbesondere für die hohen Eigenkapitalanforderungen, die die Aufsicht an Versicherer stellt. „Hinzu kommt die Vertrauenskomponente“, sagt PwC-Expertin Hausmann. „Zwar sind die meisten Kunden offen für neue Lösungen wie beispielsweise eine digitale Schadensbearbeitung. Im Zweifel wünschen sie sich solche Tools aber lieber von ihrem angestammten Versicherer als von einem Startup, dessen Namen sie noch nie gehört haben.“