xbAV mit neuem Finanzvorstand

Malte Dummel neuer Finanzvorstand der xbAV

Vor seinem Eintritt bei xbAV war Dummel seit 2009 bei Goldman Sachs in London beschäftigt. Als Executive Director beriet er dort deutsche und europäische Großunternehmen zu Pensions- und Unternehmensfinanzfragen. Dummel hat einen Master- und Bachelor-Abschluss in Wirtschaftswissenschaften mit Schwerpunkt Finanzen und Statistik an der Universität Oxford erworben.

"Technologie, Team und Strategie haben mich überzeugt. Ich freue mich deshalb sehr, ein Unternehmen mit außergewöhnlichem Potenzial, das seit zehn Jahren erfolgreich ist, als Finanzvorstand beim weiteren Wachstum unterstützen zu dürfen", erklärt Malte Dummel.

"Mit der Einstellung von Malte Dummel ist es uns gelungen, einen ausgezeichneten CFO zu gewinnen", betont Lars Hinrichs, Aufsichtsratsvorsitzender der xbAV AG. "Ziel ist es, die langfristige Unternehmensentwicklung voranzutreiben und die Marktführerschaft der xbAV im Bereich der Digitalisierung der bAV weiter auszubauen."

Martin Bockelmann, Gründer und Vorstandsvorsitzender der xbAV AG fügt hinzu: "Wir setzen den Wachstumskurs konsequent fort und stellen uns personell breiter auf. Die Erweiterung des Vorstands war im Rahmen der steigenden Aufgabenlast infolge des Unternehmenserfolges eine logische Konsequenz. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Malte Dummel."