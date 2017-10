Hauptnachricht

Wissensvorsprung für Banken

Mit unserem Business-Cockpit bieten wir die passende Lösung an!

Basierend auf ETL-Prozessen bereiten wir Daten unterschiedlichster Quellen in Form eines Live Dashboards auf: Im Vorfeld definierte KPIs werden auf einen Blick angezeigt! Ausgewählte Ergebnisse können beispielsweise als PDF- oder Excel-Datei heruntergeladen oder per E-Mail verschickt werden.

Was Sie davon haben?

Relevante KPIs auf einen Blick

Soll-Ist-Vergleich im Live-Dashboard

Bequeme Unternehmenssteuerung

Schnelle Entscheidungen für klare Wettbewerbsvorteile

Neugierig? Ihr Ansprechpartner bei agentes

Ralf Klein, +49 (0)711 / 258 57-230, ralf.klein(at)agentes.de

Mehr Info unter www.agentes.de/businesscockpit