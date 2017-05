Geldinstitute > Strategie

Wettbewerbsfähigkeit erhalten

Dies geht nicht ohne Kundenorientierung; kundenaffine Öffnungs­zeiten und flexible Beratungstermine sind ein Muss. Für die Banken bedeutet dies, veränderte Öffnungszeiten, flexible Terminabsprachen, mithin geänderte An­forderungen an die Arbeitszeitplanung der Mitarbeiter.

In den meisten Geldinstituten sind Kernarbeitszeiten definiert und die Mitarbeiter nutzen Gleitzeitmodelle. Traditionell haben viele Mitarbeiter Teilzeitverträge. Sie legen ihre Arbeitszeit bevorzugt in die Morgenstunden. Werden die Kundenbereiche später geöffnet, lässt man sie über Mittag geöffnet, schließt sie später und bietet zusätzlich samstags Termine an, stellt dies die Personaleinsatzplanung vor ungeahnte Herausforderungen. Denn neben der Präsenz muss die Qualifikation der Mitarbeiter sichergestellt werden. Dies kann zu einseitigen Belastungen der Vollzeitmitarbeiter führen.

Diese Herausforderungen müssen die Geldinstitute meistern, um wettbewerbsfähig zu sein. Die Personalabteilung muss veränderte Arbeitszeitmodelle schaffen und die Mitarbeiter motivieren, von den bekannten Zeitfenstern abzuweichen und flexibler zu sein. Dies ist für die gesamte Branche neu und keineswegs trivial, aber absolut erforderlich. Gleichzeitig müssen die Arbeitgeber flexiblere Arbeitszeitmodelle anbieten. Dies können freie Wochentage, verbindliche freie Tage im Monat, die Honorierung bedarfsgerechter Flexibilität durch Zeitgutschriften oder das Angebot an die Mitarbeiter, die Abdeckung verlängerter Öffnungszeiten in großen Teilen freiwillig untereinander zu regeln, sein. Die konkrete Umsetzung kann individuell sein und sich durchaus im Zeitablauf verändern.

Bedarfsorientierte Personaleinsatzplanung

Die Personaleinsatzplanung muss bedarfsorientiert erfolgen und Mitarbeiter wie Arbeitgeber müssen davon profitieren. Hierzu ist ein Umdenken im Kopf aller Beteiligten erforderlich. Denn die entscheidenden Hürden, die einer flächen­deckenden Implementierung der bedarfsorientierten Personaleinsatzsteuerung im Bankwesen entgegenstehen, sind: Fehlendes Problembewusstsein, fehlende Lösungsideen und ein Kultureller Wandel.

Vielen Führungskräften ist nicht klar, welche wirtschaftlichen Potentiale in ­einer bedarfsorientierten Personaleinsatzsteuerung stecken. Wird das Potential ­erkannt, fehlt oft eine Vorstellung davon, wie man es heben kann. Oftmals ist die Vorstellung von der „mitarbeiter­bestimmten Gleitzeit“ so fest verankert, dass Alternativen selbst als Idee in der Führungsetage nur wenig verbreitet sind. Im Gegenteil, hier herrschen starke Vorbehalte gegen eine solche Arbeitszeit­gestaltung. Man empfindet sie als nicht gerecht und befürchtet Ablehnung durch die Mitarbeiter.

Einsparpotential von 5 bis 10 Prozent der Personalkosten