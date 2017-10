Geldinstitute > Strategie

Wenn’s ums Bezahlen geht

Der Aufbau und der Erhalt eines funktionierenden Bargeld-Transaktionssystems kostet Geld, doch es gibt Alternativen, findet Bernd W. Romswinkel, Geschäftsführer NoteMachine Deutschland GmbH

Der weiterhin hohe Anteil an Bargeldzahlungen – das EHI spricht von einer Quote von knapp 78 Prozent – bei Einkäufen liegt zum Teil am Mangel an Alternativen, die eine breite Akzeptanz bei der Kundschaft finden und flächendeckend im deutschen Einzelhandel eingesetzt werden. Das bedeutet für Banken und Sparkassen sowie den Handel, sie werden noch lange im Bargeld-Kreislauf tätig bleiben. In der Tat hat Bargeld viele Vorteile: es ist akzeptiert, einfach zu transferieren und bei allen Interaktionspartnern akzeptiert. Doch Bargeld hat einen nicht unbedeutenden Nachteil: Die Transaktionskosten sind entlang der gesamten Wertschöpfungskette hoch. Gerade die deutschen Flächeninstitute bieten ihren Kunden besten Service zu kleinem Preis an. In früheren Zeiten ließ sich das quersubventionieren – auch im Blick auf die gesamte Kundenbeziehung. Doch die Finanzkrise mit der anschließenden Niedrigzinspolitik disruptierte ein stabiles Geschäftsmodell. Da heute nicht absehbar ist, wann die Europäische Zentralbank wirklich substantiell an der Zinsschraube drehen wird, müssen sich Banken wie auch Sparkassen über ihr Geschäftsmodell Gedanken machen und es optimieren.

Für Entscheider bedeutet das häufig die Quadratur des Kreises. Einerseits müssen und wollen sie den gewohnten Service für die Kunden weiter zur Verfügung stellen, andererseits sind sie gezwungen alle Ausgaben strengstens zu prüfen. Der Aufbau und der Erhalt eines funktionierenden Bargeld-Transaktionssystems kostet Geld, bindet Ressourcen und mindert die Fähigkeit des Geldinstituts sich auf das Kerngeschäft zu konzentrieren. Doch es gibt Alternativen, findet Bernd W. Romswinkel, Geschäftsführer NoteMachine Deutschland GmbH.

Wie sollen Geldinstitute künftig ihre ­Bargeld-Versorgung aufstellen, damit sie nicht gezwungen sind, ständig Gebühren zu erhöhen?

Romswinkel: Uns steht es nicht zu, das ­Geschäftsmodell von Banken zu kommentieren, die Branche hat über Jahrzehnte erfolgreich gearbeitet. Doch besteht jetzt ein erheblicher Veränderungsdruck. Da wollen wir helfen und sehen uns als einer der führenden Geldautomatenbetreiber Europas auch in der Lage. Mit einer Installations­basis von nahezu 11.000 Geldautomaten in Großbritannien, Kroatien und Deutschland gehört NoteMachine zu den großen erfah­renen Betreibern in Europa. Wir definieren den kompletten Geldautomaten-Service und -Backup. Unsere Kunden müssen sich keine Sorgen mehr über die Kosten eines Geldautomaten oder komplexes Leasing machen. Das beinhaltet den vollständigen Geldautomatenservice bei gleichzeitiger Wartung, die Bargeldüberwachung und -befüllung.

Woher stammt diese Expertise?

Unsere Geldautomaten findet man zum Beispiel in Einkaufszentren, Supermärkten, Tankstellen, Krankenhäusern und anderen interessanten, belebten Orten. Unser größter Partner ist die HBG, ein Dienstleister für die deutsche Bundeswehr. Hier sorgt NoteMachine für die Bargeldversorgung der Soldaten. NoteMachine konzentriert sich ganz auf den Betrieb von Geldautomaten. Aufbauend auf dieser Expertise, bieten wir unterschiedliche Modelle zum Outsourcing von Dienstleistungen an. Sei es das komplette Management der Geldautomaten oder die Erbringung einzelner Dienstleistungen. Die Mitarbeiter von NoteMachine haben ihre Erfahrungen sowohl in der ­Finanzbranche wie auch im Bereich des ­unabhängigen Geldautomatenbetriebs gesammelt. Über Jahre hinweg haben wir uns einen Erfahrungsschatz rund um den Betrieb von Geldautomaten aufgebaut, der deutlich zeigt: Wir kennen das Geschäft mit seinen speziellen Anforderungen.

Welche Outsourcing-Modelle bieten Sie im Speziellen der deutschen Kreditwirtschaft an?

NoteMachine bietet Finanzinstituten unterschiedliche Modelle – egal ob der Kunde sein gesamtes oder nur Teile seines Geldautomatennetzwerkes auslagern möchte. Zudem wickeln wir die Kundentransaktionen unserer Partner zu günstigen Konditionen ab. Und bedenken Sie: Mit uns als Betreiber sind völlig neue Geschäftsmodelle möglich. Geldautomaten von NoteMachine können als Plattform für Kunden unterschiedlicher Institute eingesetzt werden. Auf diese Weise kann der ländliche Raum nahtlos mit Geldautomaten versorgt werden. NoteMachine bietet Finanz- und Kreditinstituten sein Wissen und seine Erfahrungen im Betrieb von Geldautomaten an. So haben wir ein Portfolio von Dienstleistungen geschaffen, das von der Komplettlösung zum Betreiben von Geldautomaten bis hin zu einzelnen Dienstleistungen, wie beispielsweise dem Cash Management reicht.

Wie sieht das Outsourcing im Detail aus?

Sobald ein Finanzinstitut nicht mehr in sein Geldautomatensegment investieren möchte, steht NoteMachine bereit, dieses zu übernehmen und dabei die Dienstleistung für den Endkunden reibungslos weiterzuführen. Insbesondere wenn die Geräte ein gewisses Alter erreicht haben oder neue ­Investitionen notwendig sind, kann ein solches De-Invest sinnvoll sein. Was einst ein kosteneffektiver Ersatz der Filialkasse war, kann nun ein unprofitabler oder mit hohen Kosten versehener Kanal zur Bargeldauszahlung sein!

Banken und Sparkassen sind doch seit Jahren auf der Suche nach genau diesen effektiven Ergebnissen. Was können Sie besser?

Geldinstitute haben über die Jahre sicherlich einen guten Job gemacht, doch die ­Beschäftigung mit Bargeld ist nicht ihre ­ureigene Aufgabe. Unsere schon! Basierend auf den nun bisher mehr als 600 in Deutschland und mehr als 10.000 in Großbritannien installierten Geldautomaten, hat NoteMachine eine eigene Cash-Management-Software entwickelt. Diese wird zur Steuerung aller unserer Geldautomaten verwendet. Alle Geräte befinden sich in einer computergestützten 24/7 Überwachung. Das System ist jederzeit über die vorhandene Bargeldmenge und die Verfügungen an den Geldautomaten informiert. Saisonale Besonderheiten, wie auch die unterschiedliche Frequenz an unterschiedlichen Wochentagen, werden dabei selbstverständlich berücksichtigt. Somit erreicht Note­Machine eine optimale Steuerung der Cash-­Logistik-Partner. Faktoren wie Zinsen, die Nutzung der Automaten sowie Kosten des Werttransporteurs werden berücksichtigt.

Nutzen Sie hierfür die Lösungen anderer Dienstleister?

Nein, NoteMachine verfügt über eine integrierte IT-Plattform zur Steuerung und Verwaltung von Geldautomaten. Die Lösung ist unser Instrument zur Steuerung der gesamten Umgebung unserer Geldautomaten und optimal auf deren Verwaltung zugeschnitten.

Wie sieht es im Schadenfall aus, helfen ­Sie dem Kunden vor Ort?