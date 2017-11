Geldinstitute > Szene

Walser Privatbank erneut unter Top Ten der besten Vermögensmanager

„Unser regelmäßig beachtliches Abschneiden bei diesen verdeckt durchgeführten Bankentests zeigt, dass wir das hohe Niveau langfristig halten und immer wieder aufs Neue bestätigen können“, Dipl.-Volkswirt Florian Widmer, Vorstandsvorsitzender der Walser Privatbank.

„Die Walser Privatbank zeigt erneut eine rundum gute bis sehr gute Leistung. Besonders der Anlagevorschlag besticht durch Individualität und Passgenauigkeit“, urteilt die Jury.

Langfristig Top-Leistungen im Private Banking

Mit ihren Niederlassungen in Stuttgart und Düsseldorf zählt die Walser Privatbank seit vielen Jahren zu den besten Vermögensmanagern für Anleger in Deutschland. „Unser regelmäßig beachtliches Abschneiden bei diesen verdeckt durchgeführten Bankentests zeigt, dass wir das hohe Niveau langfristig halten und immer wieder aufs Neue bestätigen können“, freut sich Dipl.-Volkswirt Florian Widmer, Vorstandsvorsitzender der Walser Privatbank.

Im diesjährigen Bankentest „TOPs 2018“ sind dem Kunden Bedenken bezüglich der EU-Stabilität gekommen und er überlegte, in ein Land außerhalb der EU zu ziehen oder dort einen Wohnsitz zu gründen. Er verfügte über ein Gesamtvermögen von rund acht Millionen Euro, davon vier Millionen in Immobilien. Zudem standen 10.000 Euro an laufenden Einnahmen zur Verfügung. Das bisherige Depot war zu 100 Prozent in Europa angelegt. Das neue Depot sollte nur noch zu 25 Prozent in Europa investiert sein.

Der Branchendienst „Fuchsbriefe“ testet mit dem Institut für Qualitätssicherung und Prüfung von Finanzdienstleistungen (IQF) als „Private-Banking-Prüfinstanz“ jährlich Banken und Vermögensverwalter in Deutschland, Österreich, Luxemburg, der Schweiz und Liechtenstein. In den letzten zehn Jahren waren es rund 300 Institute.