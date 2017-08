Business > Studien

Vorstände zweifeln an der eigenen Rechnungslegung

Die Studie zeige, dass sich CFOs oft mit zahllosen Tabellen und Grafiken herumschlagen müssen, ohne einen echten Mehrwert aus den Daten zu ziehen. Das liege laut der Studie von FSN im Auftrag des Cloud-basierten Finanzmanagement- und Human Capital Management-Software-Anbieters Workday vor allem an mangelnder Flexibilität beim Reporting und überlasteten IT-Abteilungen.

Von den befragten Finanzvorständen und -Executives gaben 43 Prozent an, dass sie nicht einmal genau wüssten, wie viele geschäftskritische Kalkulationstabellen in ihrem Unternehmen im Umlauf sind.

53 Prozent der Teilnehmer gaben sogar an, dass jede Änderung in einem Finanzbericht zu umfassender manueller Überprüfung führt. Es überrascht also nicht, dass 60 Prozent der Meinung sind, dass zu viel ihrer Arbeitszeit in die Bereinigung und Verarbeitung von Daten fließt – Zeit, die sie lieber für strategische Aufgaben nutzen würden.

Mangelnde interne Kontrollmechanismen und schlaflose Nächte

Nach Einschätzung von Senior Finance Executives haben 40 Prozent der Vorstandsmitglieder keinen vollständigen Blick auf ihr eigenes Geschäft.

55 Prozent der Befragten machen sich Sorgen, ob ihre internen Kontrollmechanismen während des Berichtszeitraums funktionieren und die verteilten Daten vertrauenswürdig sind.

Nur 46 Prozent der Befragten gaben an, es wäre für sie einfach, Änderungen in den Informationsanforderungen durchzuführen, und nur 34 Prozent meinen, sie könnten Änderungen unabhängig von der IT durchführen.

Wenn Berichte Lücken aufweisen, „verdecken“ 69 Prozent der CFOs sie mit vorübergehenden Daten.

50 Prozent der Finanzteams entfernen keine redundanten Daten aus ihren Berichten und 41 Prozent löschen keine ungenutzten Berichte.