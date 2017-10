Geldinstitute > Strategie

24.10.2017 von Tobias Schreyer, Mitgründer und Chief Commercial Officer, PPRO Group



Von Krösus zum E-Geld-Konto

Leben wie Krösus – der letzte König Lydiens – würden die meisten Menschen gern. Die historischen Figuren der lydischen Könige, die an der Mittelmeerküste Kleinasiens in der heutigen Türkei lebten, kennen aber die wenigsten. Sie gelten als Erfinder des Geldes. Um 600 vor Christus prägten sie die ersten Münzen. Kurz darauf legten auch die Griechen mit der Münzprägung los und drängten so bis 400 vor Christus den Tauschhandel stark zurück. Doch gab es damals noch kein einheitliches Münzsystem; jede Region hatte eine eigene Münzfamilie mit einem eigenen spezifischen Wert. Etwa zur gleichen Zeit fingen auch die Römer an, Münzen herzustellen, erst aus Kupfer oder Bronze, später aus Gold, Silber und Messing. Im Mittelalter beeinflusste vor allem Karl der Große die Geschichte des Geldes maßgeblich. Der sogenannte Denar wurde im 8. Jahrhundert als einheitliches Zahlungsmittel im Karolingerreich, also im heutigen Europa, eingeführt. Durch die Münzreform im Jahr 793 stellte Karl der Große außerdem von Gold- auf Silberwährung um.

Im ersten Jahrtausend der Geschichte des Bargelds war jenes ausschließlich in Münzform zu haben. Um das Jahr 1000 jedoch begann man in China mit der Ausgabe von Papiergeld. Europa war damit erst 500 Jahre später soweit. Das große Problem dabei: Anders als bei den Münzen stimmte der materielle Wert des Papierstücks nicht mit dem aufgedruckten Wert überein. Die Menschen aller Kulturen und Länder kämpften damit, den Wert des Papiergelds anzuerkennen und zu akzeptieren. Zur französischen Revolution ließen sich aus diesem Grund auch viele Menschen ihr Geld wieder in Münzen auszahlen, wodurch die Münzvorräte der Banken knapp wurden.

Bargeld und Buchgeld Hand in Hand

Erst im 19. Jahrhundert entwickelten sich Banknoten, neben dem Münzen, zu einem anerkannten Zahlungsmittel einer Währung. Die Geschichte des Bargelds – so wie wir es kennen – hat also eine lange Geschichte; in der uns bekannten Form existiert es jedoch noch nicht allzu lange. Fast gleichzeitig startete der bargeldlose Zahlungsverkehr, zunächst als sogenannten Buchgeldes. Dies ist eng mit der Entwicklung der Geldscheine verknüpft. Dabei erfüllt der Schuldner seine Geldschuld gegenüber dem Gläubiger, ohne dass Bargeld zum Einsatz kommt. Vollwertige Münzen oder Edelmetalle wurden etwa in Italien im 14. Jahrhundert bei Bankiers eingelagert, die dann dafür Schuldscheine ausstellten. Der Zahlungsanspruch wurde gegenüber der Bank auf einem Konto festgehalten. Da dies früher in Buchform festgehalten wurde, wird ein solcher Vorgang auch heute noch als Buchgeld bezeichnet. Im Laufe der Jahre wurden aus der Buchform, Datenbanken und der bargeldlose Zahlungsverkehr, der in vielen Ländern bereits zum Standard gehört.

E-Geld heute und morgen

Die neueste technische Weiterentwicklung des Geldes ist das E-Geld. Dabei wird ein monetärer Wert in Form einer Forderung dezentral auf einem Trägermedium, etwa einer Chipkarte oder zentral auf einem Server gespeichert. Klassische Gutscheinkarten einzelner Händler sind damit jedoch nicht gemeint, denn die Akzeptanz für E-Geld darf nicht allein beim Herausgeber gelten, sondern muss generell breiter sein. Sehr beliebt sind derzeit Prepaid-Kreditkarten, die auch unter die E-Geld-Definition fallen. Sie werden mit einem flexibel bestimmbaren Betrag aufgeladen und können von Verbrauchern an allen Kreditkarten-Akzeptanzstellen offline und online sicher eingesetzt werden. Auch viele Bezahl-Apps setzen im Hintergrund auf E-Geld und transferieren Geldbeträge von einem E-Geld-Konto zum anderen. Überweist man zum Beispiel mit der App Cringle Geld per SMS an einen Freund, wird der Betrag per Lastschrift von einem Girokonto abgebucht, sodann erst auf ein E-Geld-Konto des Senders gutgeschrieben und von dort auf ein E-Geld-Konto des Empfängers weitergeleitet. Per Überweisung landet schließlich der Betrag auf dem Girokonto des Empfängers. Was kompliziert klingt, ist über die App kinderleicht umgesetzt und Nutzer überweisen unkompliziert Geld per Textnachricht. Der große Unterschied zu den geläufigen Überweisungen: Man braucht für diese Transaktionen keinen Zugang zum Girokonto oder Onlinebanking der Hausbank mehr, der klassische Bankkontakt verschwindet. E-Geld-Dienstleister, eine Mischung von Fintech und klassicher Onlinebank, entwickeln mit Hochdruck innovative Angebote für bequemes Bezahlen. Die bereits angesprochenen Prepaid Kreditkarten für Privatpersonen und auch Unternehmen sind dabei nur eine Möglichkeit. Kontaktloses Bezahlen, zum Beispiel mittels NFC Sticker, ist eine weitere. Die zentrale Speicherung von Guthaben auf Servern von regulierten E-Geld-Instituten, wird von Verbrauchern zunehmend mit Sicherheit und Komfort verbunden – auch in Deutschland. Während hierzulande die Mehrheit dem technologischen Fortschritt in Sachen elektronischem Bezahlen zwar noch mit Skepsis gegenüber steht, besteht indes kein Zweifel mehr, dass wir zukünftig vornehmlich mit elektronischem Geld zahlen werden. Dafür reicht ein Blick in andere EU-Länder wie Schweden und Großbritannien: dort sind Einkäufe jeglicher Art und Bezahlungen mit elektronischem Geld beispielsweise – auch für Kleinstbeträge – schon lange Alltag.