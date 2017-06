Versicherungsbetriebe > Strategie

22.06.2017 von Phil Binz, Technischer Redakteur bei der SER Solutions Deutschland GmbH



Fehlende Kapitalverzinsung und zunehmende Regulierung setzen die Versicherungsbranche gewaltig unter Druck. Dem nicht genug. So schwemmt die Welle der digitalen Transformation neue Wettbewerber auf den Markt. InsurTech-Startups schicken sich an, den Versicherungsmarkt gehörig umzukrempeln. Das stellt bewährte Geschäfts­modelle auf den Prüfstand und treibt den Verantwortlichen Schweißperlen auf die Stirn. Weitermachen wie bisher ist ausgeschlossen. Kosten- und Prozesseffizienz sind jetzt „the name of the game“. Vor allem die Optimierung des Wertschöpfungsprozesses „Schaden“ bietet weitreichende Möglichkeiten, wie die Lünedonk-Trendstudie „Versicherungen 2020 – Trends, Technologien und Geschäftsmodelle“ herausfand. Demnach erwarten knapp drei Viertel der insgesamt 123 befragten Manager aus der deutschen Versicherungswirtschaft „hohen“ und „sehr hohen Optimierungsbedarf“ in der Schadenabwicklung (73,8 Prozent). Mehr als 90 ­Prozent sind zudem der Überzeugung: Zur Differenzierung im Wettbewerb sind „Geschwindigkeit in der Schadenbearbeitung und der Kundenkommunikation“ entscheidend. Um Letzteres zu realisieren, sind Lösungen gefragt, die den kompletten Zyklus des Schadenbearbeitungsprozesses weitestgehend automatisieren und beschleunigen: vom Eingang der Meldung über die Zahlungsfreigabe bis hin zur sicheren Aufbewahrung der Schadendaten. Mit einer vorgangsorientierten Dokumentenmanagement-Lösung (DMS), die Informationen, Prozesse und Menschen vereint, erhalten Versicherungen das passende Werkzeug dafür.