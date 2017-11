Geldinstitute > Karriere

VÖB-Service holt Dr. Stefan Hirschmann an Bord

In seine Verantwortung fallen künftig die Geschäftsfelder Vergabemanagement, Academy of Finance, Marketing/Back Office Vertrieb sowie Interne Services. Die Position wurde neu geschaffen.

Hirschmann kommt von der Bank-Verlag GmbH, wo er in den vergangenen Jahren in verschiedenen Führungspositionen tätig war. Als Bereichsleiter verantwortete er zuletzt die unternehmensweite Kommunikation, das Veranstaltungsgeschäft sowie die Gesamtredaktion. Seit 2013 war er Chefredakteur der Fachzeitschrift „die bank“ sowie Redaktionsleiter der Titel "bank & compliance" und „Risiko Manager“. Hirschmann ist spezialisiert auf Finanz- und Wirtschaftsjournalismus sowie Informationsbeschaffung und Bildung. Er ist Veranstalter, Moderator und Publizist. Ehrenamtlich ist er u.a. als Beirat im Düsseldorfer Finanz Forum (DFF), im Institute of Operational Risk (IOR) und in der Professional Risk Managers' International Association (PRMIA) aktiv. Im Jahr 2014 hat er die Finanzplatzinitiative "die bank. das netzwerk" mitgegründet. Stefan Hirschmann hat an der Universität Düsseldorf Geschichte und Politik studiert und ist Autor und Herausgeber mehrerer Bücher und Fachpublikationen.