Versicherungsbranche profitiert von Cloud Services

Inzwischen ist Cloud Computing branchenübergreifend zu einem zentralen Element der IT-Strategie in den meisten Unternehmen avanciert. Das gilt auch und vor allem für Versicherungen. Die Sicherheit von Daten und Informationen steht hierbei natürlich an vorderster Stelle – aber auch der souveräne Umgang mit Dog Data, die Entwicklung neuer Angebote sowie maximale Effizienz im gesamten operativen Bereich durch neue Arbeits- und Organisationsformen.

Zahlreiche Anbieter aus der Versicherungsbranche haben seither die Gelegenheit genutzt und die vielfältigen Möglichkeiten der verschiedenen Cloud-Services für ihr spezifisches Business in Anspruch genommen. So auch im Bereich Altersvorsorge: Hier hat sich beispielsweise das Unternehmen bixie auf die betriebliche Altersvorsorge spezialisiert. Entsprechende Angebote tragen dazu bei, einen bestehenden Bedarf zu decken, der unmittelbar mit der Akzeptanz betrieblicher Vorsorgeaktivitäten zusammenhängt. Bislang stellten sie für alle Beteiligten ein durchaus mühseliges Geschäft dar. Mitarbeiter, die sämtliche Prozesse manuell bearbeiten, müssen extra dafür freigestellt werden, zudem sind die Angebote oft schlecht kommuniziert und werden entsprechend schwach wahrgenommen. Mit Cloudbasierten Services profitieren die Kunden in vielfacher Hinsicht: von einem kostengünstigen Administrationssystem mit hohem Automatisierungsgrad, von niedrigen Kosten und von vielfältigen, leicht anzuwendenden Kommunikationsoptionen zwischen Mitarbeitern, der HR-Abteilung, dem Finanzdepartment sowie externen Dienstleistern. Unter anderem hat der Nutzer an allen Unternehmensstandorten ein einheitliches Informationssystem, systemrelevante Daten sind von autorisierten Personen jederzeit abrufbar. Zudem können Schnittstellen zum Personalabrechnungssystem sowie zu externen Dienstleistern eingerichtet werden. So haben die Anwender einen klaren Überblick über alle Versorgungsverpflichtungen sowie sämtliche damit zusammenhängende Werte, Rückstellungen, Daten und Prozesse.

Innovative Anbieter brauchen klares „Branding“

Die Cloud ist zum elementaren Bestandteil vieler Anbieter in der Versicherungsbranche geworden. Gerade jene auf die Cloud spezialisierten Unternehmen können ihr Angebotsportfolio dabei auf unübersehbare Weise auf den ersten Blick signalisieren – zum Beispiel durch die Domain .cloud im Firmennamen. Mit dieser Option können sie sich ein klares Alleinstellungsmerkmal im Markt verschaffen und im Wettbewerb zu jenen gehören, die mit ihren Angeboten den Wandel in der Versicherungslandschaft als Erste prägen und gestalten.