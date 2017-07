Versicherungsbetriebe > Strategie

03.07.2017 von Grzegorz Obszański, Senior Consultant bei Sollers Consulting, Köln



Maschinelle Intelligenz wird alle Prozesse des Versicherungsgeschäfts verändern, das Marketing, den Verkauf, das Underwriting, Produktgestaltung und Pricing, die Prävention und die Schadenbearbeitung. Software zur automatischen Betrugserkennung ist schon seit langem bei den meisten Versicherern im Einsatz. Hier ist man über die Experimentierphase schon hinaus. Doch die Versicherer zögern vor weiteren Schritten zurück.

Massive Investitionen in Künstliche Intelligenz

Dabei sind drei von vier Versicherungsmanagern überzeugt, dass künstliche Intelligenz die nächste große Entwicklung sein wird. Das Google-Programm AlphaGo hat in den vergangenen Jahren alle Top-Spieler im Go Spiel mit einer Souveränität geschlagen, die jeden Zweifel daran zerstreut hat, zu was maschinelle Intelligenz fähig ist. Das Programm wurde mit Zig-Millionen Zügen von Großmeistern des Brettspiels gefüttert und spielte danach Millionen Partien gegen sich selbst. Nach den unangefochtenen Siegen im Go-Spiel will Google die künstliche Intelligenz in der Medizin einsetzen.

Der Graphikkartenhersteller Nvidia investiert derzeit massiv in künstliche Intelligenz, die unter anderem zur Programmierung autonomer Autos eingesetzt wird. Der US-amerikanische Computer-Wissenschaftler Karl Ricanek ist sogar davon überzeugt, dass künstliche Intelligenz anhand eines Gesichtsscans die Lebenserwartung eines Menschen voraussagen kann.

Assekuranz in Wartestellung

In der Versicherungsbranche wartet man beim Thema künstliche Intelligenz noch ab. Nur jedes dritte Unternehmen wird in diesem Jahr in künstliche Intelligenz investieren. Ganz oben auf der Agenda steht Data Analytics mit herkömmlichen Methoden. Die Versicherer wollen Risiken besser erkennen und besser quantifizieren. Angesichts der Konkurrenz durch die Insurtechs steht zudem die genauere Kundenansprache im Fokus.

Hinderliche Legacy-Systeme

Die Zögerlichkeit der Versicherer gegenüber der künstlichen Intelligenz hat zwei Gründe. Zum einen sind sie überzeugt, dass ihr Datenmanagement nicht darauf vorbereitet ist. Zum anderen plagen sich viele noch mit ihren Altsystemen. Jede neue Technologie zieht bei der Einführung enormen Aufwand nach sich, oft ist sie unter den bestehenden Verhältnissen in der Praxis gar nicht umzusetzen.

Dass künstliche Intelligenz den Menschen ersetzen wird, glaubt man in der Versicherungsbranche nicht. Es überwiegt die Skepsis. Künstliche Intelligenz, so glaubt man, ist nur so gut wie die Daten, mit denen man sie füttert. Dabei unterschätzen die Versicherer die Dynamik der gegenwärtigen Entwicklung. Dank modellbasiertem Vorgehen ist künstliche Intelligenz bereits nach wenigen Minuten Training in der Lage, Katzen auf Bildern zu erkennen. Die Möglichkeiten und das Entwicklungspotenzial dieser Technik ist enorm.