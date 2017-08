Versicherungsbetriebe > Strategie

01.08.2017 von Grzegorz Obszański, Senior Consultant bei Sollers Consulting, Köln



Dabei sind drei von vier Versicherungs­managern überzeugt, dass Künstliche Intelligenz die nächste große Entwicklung sein wird. Das Google-Programm AlphaGo hat in den vergangenen Jahren alle Top-Spieler im Go Spiel mit einer Souveränität geschlagen, die jeden Zweifel daran zerstreut hat, wozu maschinelle Intelligenz fähig ist. Das Programm wurde mit Zig-Millionen Zügen von Großmeistern des Brettspiels gefüttert und spielte danach Millionen Partien gegen sich selbst. Nach den unangefochtenen Siegen im Go-Spiel will Google die Künstliche Intelligenz in der Medizin einsetzen. Der Graphik­kartenhersteller Nvidia investiert derzeit massiv in Künstliche Intelligenz, die unter anderem zur Programmierung autonomer Autos eingesetzt wird. Der US-amerikanische Computer-Wissenschaftler Karl ­Ricanek ist sogar davon überzeugt, dass Künstliche Intelligenz anhand eines Gesichtsscans die Lebenserwartung eines Menschen voraussagen kann.