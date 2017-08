Versicherungsbetriebe > Hauptnachricht Versicherungsbetriebe

Nach anfänglichem Zögern gehen die Versicherer das Thema Blockchain inzwischen sehr konkret an. Bei der durch die Bitcoin berühmt gewordenen Technologie handelt es sich im Grunde um eine verteilte Datenbank, um ein in Blöcke aufgeteiltes, fälschungssicheres Register. Sie wurde für die digitale Bitcoin entwickelt, eignet sich aber prinzipiell für jede Form von Transaktion, bei der bislang ein vertrauensbildender Mittler (Notar, Treuhänder, Bank u.a.) benötigt wurde.

In Feasability-Studien erproben die Versicherer, ob Blockchain auch für sie zum Business Case wird. Die Bajaj Allianz in Indien zeigt in einem jetzt abgeschlossenen Projekt, wie Blockchain-Technik Prämienzahlung und den Schadenprozess vereinfacht. National tätigen Versicherern mag das Ansporn sein, sich selber intensiver mit der Technologie zu beschäftigen. Sie hat das Potenzial, die Prozesse im Versicherungsgeschäft stark zu vereinfachen, im nationalen wie im grenzüberschreitenden Geschäft.

Derzeit beschäftigen sich vor allem die internationalen Versicherer damit. In großen und komplexen Versicherungsverträgen wird Blockchain vermittelnde Institutionen überflüssig machen. Die umständlichen Verwaltungs-Prozesse im Versicherungsgeschäft mit ihren zum Teil sehr vielen Beteiligten können dadurch stark vereinfacht werden. Das gilt sowohl die getrennte Verwaltung von Policen- und Schaden-Daten als auch das Management von Währungen.

Die Margen auf den Industrie- und Rückversicherungsmärkten sind unter Druck. Der Wille, mit der neuen Technologie effizienter zu werden, ist stark. Den Unternehmen leuchtet ein, dass Alleingänge keinen Sinn machen. Es überwiegt die Überzeugung, die neue Technologie gemeinsam zu entwickeln und gemeinsam Normen dafür zu entwickeln.

Gemeinsam Standards entwickeln

15 Versicherer aus Europa und den USA haben sich in dem B3i Konsortium zusammengeschlossen, das Blockchain für die Versicherungsmärkte nutzbar machen wird. Unter den Mitgliedern befinden sich, mit wenigen Ausnahmen, die größten Versicherungsgruppen der Welt. In den USA koordinieren 80 Finanzinstitute in dem Konsortium R3 ihre Blockchain-Entwicklungsarbeit. R3 ist stark von Banken dominiert, doch viele dieser Banken haben eigene Versicherungstöchter. Neben MetLife haben sich Ping An und AIA dem R3-Konsortium angeschlossen.

In Europa, den USA und in Asien will man bei der versicherungsmäßigen Entwicklung der Blockchain-Technologie gemeinsame Standards entwickeln. Sowohl B3i als auch R3 kooperieren mit dem Standardsetzer Acord. Das B3i Konsortium zeigt, dass man es nicht allein bei guten Ideen belässt. Auf dem Rückversicherungstreffen Anfang September in Monte Carlo wird B3i den Prototypen einer Rückversicherungsplattform auf Blockchain-Basis vorstellen. Die Plattform wird den Lebenszyklus eines Sachversicherungs-Exzedenten nachbilden, von der Vertragserstellung über die Prämie bis hin zur Schadenregulierung. Verwaltungsprozesse können sich dadurch um Wochen verkürzen. Heute werden die Daten zu den Policen und zu den Schäden bei Rückversicherern in der Regel getrennt voneinander verwaltet, was zu Unklarheiten, Widersprüchen und daraus resultierender Mehrarbeit führen kann.

AIG hat ein erstes Experiment bereits abgeschlossen. Zusammen mit IBM hat der Versicherer die erste multinationale Blockchain-Police zum Einsatz gebracht. Der Kunde, die Standard Chartered Bank, kann dank der Blockchain-Technologie auf alle Daten der Police in Echtzeit zugreifen, von dem Wording über die Prämienzahlungen bis hin zu den Schadenzahlungen, die mit der Police verbunden sind. Die Kommunikation zwischen Kunden, Versicherer, Maklern und anderen Beteiligten wird dadurch erheblich erleichtert.

Schweden führt Blockchain-Grundbuch ein

Allianz hat eine hauseigene Blockchain-Entwicklung in einer Katastrophenanleihe eingesetzt, die New Yorker Tech-Firma Symbiont hat bereits im September 2016 gezeigt, wie Blockchain die Begebung von Katastrophen-Swaps vereinfacht. Blockchain kann, wenn sie sie sich auf den Märkten durchsetzt, die Qualität der Daten massiv verbessern. Bei der wechselseitigen Vernetzung von Geräten durch das Internet of Things trägt Blockchain zur fehlerfreien Kommunikation unter den Geräten bei. Doch bis die neue Technologie ihre Kraft entfaltet, werden noch viele Hindernisse zu überwinden sein, technische und regulatorische. Das Beispiel Schweden zeigt, dass es auch schnell gehen kann. Seit Anfang Juli nutzt das schwedische Grundbuchamt Landmateriet Blockchain bei der Eintragung von Landbesitz.