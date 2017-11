Geldinstitute > Best Practice

VakifBank setzt auf Diebold Nixdorf

Damit gestaltet die Bank ihre Cash-Prozesse effizienter und ermöglicht zugleich die schnelle und bequeme Einführung neuer Angebote. Diebold Nixdorf übernimmt zudem die Wartung der Systeme.

Im bargeldlastigen und wettbewerbsintensiven türkischen Markt erzielen diejenigen Finanzinstitute einen Wettbewerbsvorteil, die ihre Kosten für das Bargeld-Management reduzieren. Durch die Einführung der Cash Recycling Technologie werden die Total Cost of Ownership und die Stopps von Werttransportunternehmen signifikant reduziert. Vor allem europäische Banken haben die Vorteile von Cash Recycling erkannt und investieren in diese Technologie. Analysen des britischen Marktforschungsunternehmens RBR haben ergeben, dass es 2016 über 122.000 automatisierte Einzahlungssysteme in Westeuropa gab – ein Anstieg von sechs Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

„Unser SB-Netzwerk umfasst momentan etwa 4.000 Geldautomaten und Einzahl-Terminals. Wir gehen davon aus, im Bereich des Bargeld-Handlings beachtliche Einsparungen erzielen zu können, indem wir die bestehenden Systeme schrittweise durch Cash Recycling-Technologie ersetzen. Die Systeme haben sich im Hinblick auf Performance und Verfügbarkeit in umfangreichen Tests bewährt“, so İlker Yeşil, Assistant General Manager für Zahlungssysteme und Vertriebskanäle bei der VakifBank.

„Diebold Nixdorf verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung mit Cash Recycling Lösungen rund um die Welt“, erklärt Christian Weißer, Senior Vice President und Managing Director für Europa, den Nahen Osten und Afrika (EMEA) bei Diebold Nixdorf. „Mit unserer Cash Management Expertise in Verbindung mit unserem Software Know-how unterstützen wir Finanzinstitute mit effizienten und hochverfügbaren SB-Lösungen, die ein optimales Kundenerlebnis ermöglichen.“