Business > Meinung

Unternehmen profitieren von gesunden, motivierten Mitarbeitern

Gefordert: Arbeiten von überall

Dabei lag laut DAK Gesundheitsreport 2016 der Krankenstand deutscher Arbeitnehmer mit 3,9 Prozent erneut leicht niedriger als im Vorjahr (4,1 Prozent). Bemerkenswert ist allerdings, dass nach Muskel- & Skelettsystem-Erkrankungen (22,2 Prozent) psychisch bedingte Erkrankungen mit 17,1 Prozent bereits auf Platz 2 der häufigsten Krankheitsgründe vorgerückt sind. Es ist also leicht nachzuvollziehen, dass der Erhalt der Leistungsfähigkeit von Mitarbeitern die Produktivität, Profitabilität und letztlich auch die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens maßgeblich beeinflusst.

Weiterbildung als Motivator

Hier kommen zwei wichtige Faktoren ins Spiel: Motivation und Arbeitszufriedenheit. Gerade die Generation der so genannten „Millenials“, die ab 2020 immerhin die Hälfte der weltweit erwerbstätigen Bevölkerung ausmachen wird [1], wünscht sich mit Blick auf ihre zukünftige Arbeitsumgebung hohe Flexibilität und individuelle Entfaltungsmöglichkeiten. In Umfragen fallen in diesem Kontext immer wieder Schlagworte wie Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, persönliche Karriereperspektiven oder kontinuierliche Weiterbildung. Auch eine technologisch moderne Ausstattung, die beispielsweise ein uneingeschränkt mobiles Arbeiten ermöglicht, ist Vielen sehr wichtig.

Eine wachsende Zahl an Unternehmen führt daher Maßnahmen ein, um speziell neue Talente, aber natürlich auch erfahrenere Mitarbeiter gezielt zu fördern. Ein aktives Coaching sowie individuell abgestimmte Weiterbildungsangebote sollen sowohl Youngsters als auch „Altgedienten“ ermöglichen, ihre Fähigkeiten und Stärken beständig zu erweitern und sich darüber hinaus attraktive Karriereperspektiven innerhalb des Unternehmens zu eröffnen. Das Ziel: qualifizierte Mitarbeiter sollen so lang wie möglich im Unternehmen gehalten werden.

E-Learning Technologie

Bei der Wissensvermittlung setzen sich zunehmend digitale Lernformen gegenüber klassischen Präsenzschulungen durch. Moderne e-Learning Technologien richten ihre Inhalte nach individuellen Wissensbedürfnissen eines Mitarbeiters aus und unterstützen ein komplett orts- und zeitunabhängiges Lernen. Neben diesem „Adaptiven Lernen“ gehören Lernspiele („Serious Games“) sowie das so genannte Micro Learning zu den neuesten didaktischen Trends. Die letztgenannte Methode beinhaltet kurze Online- und Video-Tutorials, die Mitarbeiter praktisch jederzeit und überall in ihren Arbeitsalltag einbauen können. Karriereentwicklung bei freier Zeiteinteilung – Lernen soll Spaß machen und motivieren!

(Frei)Räume schaffen

Es gibt jedoch noch einen weiteren Ansatz, dessen Effektivität in puncto Mitarbeitermotivation und Leistungsbereitschaft häufig noch unterschätzt wird: die räumliche Arbeitsumgebung. Großraumbüros gelten in diesem Zusammenhang als absolutes Negativ-Beispiel. Auch wenn Unternehmen rund 20 Prozent an Bau- und Energiekosten einsparen können – diese „Bürolandschaften“ haben völlig zu Recht einen schlechten Ruf, denn sie machen krank. Bereits 2009 haben Studien bewiesen, dass rund 90 Prozent der Beschäftigten in Großraumbüros über körperliche und psychische Probleme klagen. Als größter Stressfaktor wird der hohe Geräuschpegel empfunden. Er reicht häufig an die 70 Dezibel, was der Lautstärke eines (älteren) Rasenmähers entspricht.

Ein neues Design sowie mehr Flexibilität bei der Gestaltung der Arbeitsumgebung können die Produktivität, das Engagement und damit auch die Zufriedenheit der Mitarbeiter erheblich steigern. Aus wissenschaftlicher Sicht besteht darüber hinaus eine starke Verknüpfung zwischen Arbeitsumfeld und der Gesundheit eines Mitarbeiters.[2] Demnach definiert sich Gesundheit als „die Fähigkeit, sich an physische, soziale und emotionale Herausforderungen anzupassen“. Tatsächlich sähen viele Berufstätige angesichts der zunehmenden Komplexität des globalisierten Arbeitslebens einen Vorteil darin, ihr direktes Arbeitsumfeld freier, bedürfnisgerechter und persönlicher einrichten zu können.

Neben einer flexibleren Einteilung von Aufgaben und Arbeitszeiten betrifft dies insbesondere die äußere Gestaltung des Arbeitsplatzes. Diese Verwandlung beginnt oft mit profanen Dingen, wie beispielsweise Pflanzen, harmonischen Wandfarben, einer individuell regelbaren Klimatisierung oder einem höherer Anteil an natürlichem Licht. Allein diese Basismaßnahmen können die Kreativität eines Mitarbeiters bereits um bis zu 15 Prozent und die Produktivität um 6 Prozent steigern[3]. Auch das Schaffen von Freiflächen für Kollaboration und Austausch sowie die Bereitstellung von Rückzugsmöglichkeiten können das Wohlbefinden und die Motivation von Mitarbeitern positiv beeinflussen. Neue Arbeitsraumkonzepte kombinieren daher den Einsatz flexibel positionierbarer Arbeitsplätze mit Gemeinschaftsbereichen und Relax-Zonen.

Um die richtige Arbeitsatmosphäre zu schaffen, ist es wichtig, Konzepte zu entwickeln, die das Engagement jedes Mitarbeiters, persönliche Entfaltungsmöglichkeiten sowie nicht zuletzt ein intensives Teamwork fördern. Diese sollten sowohl im Design des Arbeitsplatzes und des Interieurs als auch in der Gebäudearchitektur einfließen. So sollte schon das Firmengebäude die Voraussetzungen schaffen, die Vorhaben und Leistungen eines Teams zu unterstützen und gleichzeitig die Werte des Unternehmens widerzuspiegeln.



Aktive Gesundheitsförderung

Dennoch – auch ein neues Bürodesign kann nur begrenzt Veränderungen bewirken. Gesundheit und Wohlbefinden erfordern zusätzliche Maßnahmen: Mitarbeiter müssen sicherstellen, dass sie aktiv bleiben, was bei acht Stunden Schreibtischarbeit am Tag nicht sehr einfach ist. Einer Studie des British Journal of Sports Medicine[4] zufolge wird bereits nach 60 Minuten sitzender Tätigkeit die Anzahl von Fettverbrennungsenzymen um 90 Prozent reduziert.

Demnach wäre schon die Bereitstellung ergonomischer Steh-Arbeitsplätze mit flexibel höhenverstellbaren Tischen ein wichtiger Punkt zur Förderung der Gesundheit am Arbeitsplatz. Nicht wenige Unternehmen stellen Ihren Mitarbeitern gut ausgestattete Fitness-Räume, Sportflächen im Freien oder sogar Wellness-Bereiche und regelmäßige Massagen zur Verfügung. So haben Mitarbeiter die Möglichkeit, auch während eines langen Arbeitstages Stress abzubauen, zu entspannen und neue Energie zu „tanken“.



Resümee

Die Qualität des Arbeitsumfelds hat unmittelbaren Einfluss auf die Gefühle, das Verhalten und die Gesundheit von Mitarbeitern. Sie kann die Motivation, sich im Unternehmen zu engagieren und sich langfristig an ein Arbeitsverhältnis zu binden, erheblich verbessern. Unternehmen aller Branchen und Größenordnungen haben eine Fülle von Möglichkeiten, ein Arbeitsumfeld zu kreieren, das sowohl gesundheitliche Anforderungen erfüllt als auch individuelle Karrierewünsche fördert. Und sie sind gut beraten, entsprechende Maßnahmen voranzubringen. Denn mit dem demografischen Wandel und dem damit einhergehenden Fachkräftemangel können gesunde, motivierte und loyale Mitarbeiter zu einem bedeutenden Wettbewerbsfaktor werden.

[1] www.pwc.de/de/prozessoptimierung/millennials-at-work-die-neue-generation-von-mitarbeitern.html

[2] www.bmj.com/content/343/bmj.d4163

[3] humanspaces.com/report/biophilic-design-in-the-workplace/

[4] bjsm.bmj.com