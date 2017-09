Versicherungsbetriebe > Karriere

Umfassend: Generali Deutschland wechselt Vorstand aus

Neuer Vorstand - selbe Gruppe.



Die wichtigsten Änderungen auf einem Blick

Mit Christoph Schmallenbach als Chief Business Officer Exklusivvertrieb und Dr. David Stachon als Chief Business Officer Digital und Unabhängige Vertriebe werden erstmals zwei Vertriebsressorts im Vorstand der Generali Deutschland AG vertreten sein.

Christoph Schmallenbach ist seit 1991 in verschiedenen leitenden Positionen innerhalb der Generali in Deutschland tätig und wird in Personalunion auch weiterhin Vorstandsvorsitzender der Aachen Münchener bleiben. Dr. David Stachon ist seit Juni 2016 Vorstandsvorsitzender der CosmosDirekt-Versicherungen und wird in Personalunion diese Funktion auch weiterhin wahrnehmen. Bernd Felske bleibt Vertriebsvorstand der Generali Versicherungen mit der Verantwortung für die direkte Führung des Exklusiv-Vertriebs sowie des Maklervertriebs.

Claudia Andersch, bislang Chief Insurance Officer, wird die Generali Deutschland auf eigenen Wunsch verlassen, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu widmen.

„In den vergangenen beiden Jahren haben wir wichtige Ergebnisse bei der Umsetzung unserer strategischen Neuausrichtung erzielt“, erklärte der Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG Giovanni Liverani. „Wir besetzen wichtige Ressorts mit erfahrenen Kollegen unserer Konzerngesellschaften. So intensivieren wir die Zusammenarbeit in der Gruppe weiter und gewährleisten gleichzeitig eine hohe Kontinuität in der Führung“, so Liverani weiter.

Schaffung neuer Ressorts

Zusätzlich zu den Vorstandsressorts Chief Insurance Officer Life und Chief Insurance Officer P&C wird das neue Ressort des Chief Insurance Officer Health geschaffen. Dieses Ressort wird Dr. Jochen Petin besetzen, der seit 1999 für die Generali in Deutschland tätig ist und auch Vorstandsvorsitzender der Central Krankenversicherung sowie der Envivas Krankenversicherung ist. Auf Anfrage von vb Versicherungsbetriebe äußerte ein Sprecher von Generali Deutschland, dass Health ein wichtiges strategisches Thema für die Generali in Deutschland sowie für die internationale Generali Group sei und deshalb ein Einzelressort mit Vorstand für diesen Bereich geschaffen wurde.

Peter Heise übernimmt das Ressort Leben als Chief Insurance Officer Life. Er ist seit mehreren Jahren bei der AachenMünchener und bleibt dort weiterhin Vorstandsmitglied für das Ressort Lebensversicherungen. Außerdem ist er Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland Pensionskasse.

Ulrich Rieger tritt als Chief Insurance Officer P&C an. Rieger ist seit Juli 2009 Vorstandsmitglied der Aachen Münchener und verantwortet dort auch weiterhin das Ressort Kompositversicherungen.

Milan Novotný wird neuer Chief Risk Officer und übernimmt diese Funktion von Dr. Nora Gürtler, die zum 1. Oktober 2017 zum neuen Group Head Internal Audit der internationalen Generali Group ernannt wird. Novotný kommt aus der internationalen Generali Group und ist seit Oktober 2013 Chief Risk Officer der Generali CEE Holding in Prag.

Stefan Lehmann (Chief Financial Officer), Dr. Rainer Sommer (Chief Operating Officer) und Dr. Robert Wehn (Chief HR-Officer und Arbeitsdirektor) werden ihre Ressorts in der bisherigen Konstellation weiterführen. Die neuen Vorstandsmitglieder der Generali Deutschland AG werden ihre bisherigen Funktionen in den Konzerngesellschaften auch weiterhin ausüben. Die Ernennungen stehen noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aufsicht, der BaFin.