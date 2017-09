Business > Studien

Trennungsgrund: Partner kann nicht haushalten

Forsa-Umfrage: Für 41 Prozent der Befragten ist es ein Trennungsgrund, wenn der Partner oder die Partnerin finanziell nicht haushalten könnte. Der sorgsame Umgang mit Geld macht laut Umfrage hingegen attraktiv.

Sparen macht sexy

Wer es versteht, mit Geld gut hauszuhalten, steigert nicht nur das eigene Wohlbefinden, sondern wirkt zudem anziehend auf andere. Besonders unter jungen Menschen ist das so. Das geht aus einer aktuellen Forsa-Umfrage hervor, die von RaboDirect Deutschland in Auftrag gegeben wurde.

So geben 41 Prozent der Deutschen an, Personen attraktiv zu finden, die regelmäßig sparen. Unter den 18- bis 29-Jährigen sind es sogar 55 Prozent. Für 41 Prozent der Befragten wäre es geradezu ein Trennungsgrund, wenn der Partner oder die Partnerin finanziell nicht haushalten könnte. Dies sehen insbesondere Frauen so: Hier sind es 44 Prozent, bei den Männern hingegen nur 37 Prozent.

Sparsame Menschen hingegen gelten als vorausschauend. Ihnen wird risikokalkulierendes Handeln attestiert. Dieses Verantwortungsbewusstsein kommt gut an, getreu dem Motto: Sparen macht sexy.

Sparen bei U30-Jährigen besonders beliebt

Das Ausleben des Moments ohne Rücksicht auf Verluste propagiert, scheint bereits wieder veraltet. Besonders die Youngster achten stark auf finanzielle Stabilität: Mehr als die Hälfte (55 Prozent) der 18- bis 29-Jährigen finden Frauen bzw. Männer anziehender, wenn diese ihre Finanzen im Griff haben. Besonders die Teenager legen gerne Geld auf die hohe Kante, nur 8 % der 14- bis 19- Jährigen finden Sparen heute noch spießig. Mit dem veralteten Klischee vom spießigen Sparer kann also ein für allemal aufgeräumt werden.

Die Forsa-Umfrage zeigt zudem, dass nicht nur Singles auf Sparer anspringen. Auch innerhalb einer Beziehung spielt der solide Umgang mit Geld eine wichtige Rolle. Fast zwei Drittel der in Partnerschaft lebenden Männer und Frauen gehen davon aus, dass gemeinsam Erspartes zusammenschweißt. Auf der anderen Seite ärgert sich etwa die Hälfte – 48 Prozent – darüber, wenn der Partner oder die Partnerin das Geld für unnütze Dinge ausgibt. Vor allem Männer zeigen sich darüber erbost – hier sind es die Hälfte aller befragten Männer, bei den Frauen sind es nur 45 Prozent.