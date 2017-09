Versicherungsbetriebe > Szene

Thema der Veranstaltung war die Digitalisierung und die Folgen der Insurtech-Welle. Weltweit sind mehr als 16 Milliarden Euro an Kapital in Insurtechs geflossen. Sie haben die Versicherungsbranche in Bewegung versetzt, nicht jedoch erschüttert. „Bislang hat sich InsurTech noch nicht zu einer echten Gefahr für die etablierten Branchengrößen entwickelt“, stellte Michał Trochimczuk, Managing Partner von Sollers Consulting, fest.

1.300 Insurtechs gibt es auf der Welt. Die interessantesten Geschäftsmodelle seien in den Bereichen Vertrieb und Effizienzsteigerung zu finden. „In Deutschland geht es vor allem um die Automatisierung der Vertriebswege“, sagte Trochimczuk in seiner Präsentation. Während US-Insurtech versuchen, neue Kundengruppen zu erschließen, zielt man in Polen vor allem auf eine Verschlankung der Prozesse.