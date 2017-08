Hurricane „Harvey“ hat in Houston bis zu 30.000 Menschen vorübergehend obdachlos gemacht. Der Süden des Bundesstaates Texas ist bisher am stärksten von den Folgen des Sturms betroffen, aber auch für den Bundesstaat Louisiana hat US-Präsident Donald Trump den Katastrophenfall ausgerufen. Ein Ende scheint bisher noch nicht erreicht. So erwarten Meteorologen und der US-Katastrophenschutz weitere Sintfluten in den kommenden Tagen.