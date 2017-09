Versicherungsbetriebe > Szene

Technische Versicherer profitieren von steigenden Beitragseinnahmen und Verträgen

Beiträge für Technische Versicherungen: Deutschland ist Weltmarktführer

Die Zahl der Versicherungsverträge in dieser Sparte kletterte 2016 von 4,4 auf 4,6 Millionen. „Die gute Ertragslage der Technischen Versicherer ist vor allem auf die weiterhin gute Konjunktur und die anhaltende Exportstärke Deutschlands zurückzuführen“, sagte GDV-Experte Friedrich Scholz am Dienstag in München. Er ist stellvertretender Vorsitzender der Kommission Technische Versicherungen im Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV).

„Unser Geschäft ist der Umgang mit komplexen Technologien und das Einschätzen von Risiken. Dies ist nur möglich, da ein Großteil der weltweit eingesetzten Technik in Deutschland bzw. von deutschen Firmen gebaut wird – davon profitieren wir“, sagte Scholz.

Weltmarktführer Deutschland

Bei den gesamten Beiträgen für Technische Versicherer ist Deutschland mit insgesamt 1,6 Milliarden Euro Weltmarktführer, gefolgt von den US-amerikanischen mit 792 Millionen Euro und den japanischen Kollegen mit 736 Millionen Euro. Bei der Verteilung der Beiträge auf die jeweiligen Teilsparten liegt hierzulande der Bereich Maschinen mit 35 Prozent, gefolgt von Elektronik mit 22 Prozent und TV Sonstige mit 16 Prozent vorne.

Weltweit liegen die Beitragseinnahmen nach Angaben der Internationalen Vereinigung der Technischen Versicherer (IMIA) bei umgerechnet 6,9 Milliarden Euro. Für Schäden haben die Unternehmen 2016 weltweit mehr als 3,7 Milliarden Euro geleistet.

Meisten Schäden gehen auf menschliches Versagen zurück

Bauliche Großprojekte, wie die neue Seilbahn zur Zugspitze, wären ohne das Know-how und den Versicherungsschutz der Technischen Versicherer nicht möglich. Fehler lassen sich aber nie ganz vermeiden. Allein für Großschäden haben die deutschen Technischen Versicherer 2016 weltweit über 600 Millionen Euro geleistet.

Die Schaden-Kosten-Quote in Deutschland beträgt 86,1 Prozent.

„Die meisten Schäden sind auf menschliches Versagen, Materialfehler und Feuer zurückzuführen“, weiß Chairman der IMIA Oscar Treceño.