Erwin Kulk, Head of Service Development and Management bei EBA CLEARING, sagte: „RT1 versorgt die europäische Zahlungsverkehrsbranche mit einer paneuropäischen Infrastrukturplattform für Echtzeit-Zahlungen in Euro vom ersten Tag des SEPA Credit Transfer (SCT)-Schemas an. Zur Betriebsaufnahme am 21. November 2017 rechnen wir mit etwa 30 Teilnehmern sowie mit mehr als 50 Nutzern im System bis Mitte 2018. Wir freuen uns, dass SWIFT seine Instant Payments-Lösung den Teilnehmern von RT1 ab November 2018 zur Verfügung stellt und der Nutzergemeinschaft damit eine weitere Wahlmöglichkeit für die Anbindung an das System bietet.“

Die Instant Payments-Lösung von SWIFT ist für den Einsatz überall in Europa und in der ganzen Welt konzipiert, so dass SWIFT-Kunden eine nahtlose Anbindung an viele Clearing- und Settlementstellen für Echtzeitzahlungen zur Verfügung steht. Für die SEPA-Region (Single Euro Payments Area) hatte SWIFT bereits zugesagt, die Konnektivität des RT1-Systems von EBA CLEARING sowie die Plattform des Eurosystems TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) zu stellen. Wie im Juni bekanntgegeben, unterstützt SWIFT die Realisierung der Zukunftsvision des Eurosystems, ein einziges Portal für die Marktinfrastrukturservices im Euroraum zu schaffen, dem „Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway“. Darüber hinaus wird der Zugang zu weiteren Clearing- und Settlementstellen ermöglicht.