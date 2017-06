Geldinstitute > Strategie

Christian Sarafidis, Chief Marketing Officer bei SWIFT, sagte: „Unsere Instant Payments-Strategie hat schnelle Erfolge in Australien gebracht, und wir sind überzeugt, dass sie auch unseren Kunden in der ganzen Welt erhebliche Vorteile verschaffen kann. Zunächst ermöglicht der Instant Payments Gateway den Zugang zu vielen Instant Payments-Betreibern in ganz Europa, während unsere weitere Planung die Expansion in andere Märkte vorsieht.”