Stefan Daehne im Vorstand der ADAC Versicherungen

Stefan Daehne, Vorstand der ADAC Versicherungen

In beiden Unternehmen der ADAC SE verantwortet der Diplom-Betriebswirt künftig die Bereiche Vertrieb und Marketing sowie Produkte. Der gebürtige Nürnberger war zuletzt Bereichsleiter Internetagentur der ERGO Versicherungsgruppe, Düsseldorf, sowie Bereichsleiter Online Sales der ERGO Direkt Versicherungen, Nürnberg.

Stefan Daehne verstärkt in den ADAC Versicherungen das Vorstandsteam um Marion Ebentheuer (Vorsitzende), James Wallner und Heinz-Peter Welter. "Er bringt Expertise insbesondere in den Bereichen Direkt-, Online- und Omnikanalvertrieb mit, die wir für das Wachstum der Versicherungen sowie - entsprechend unserer Strategie - für die weitere Digitalisierung nutzen wollen. Wir freuen uns auf die Verstärkung durch ihn", sagt Marion Ebentheuer, ADAC SE-Vorstand für den Bereich Versicherungen und Finanzdienste.

Für seine neuen Aufgaben in der ADAC SE kann Stefan Daehne auf über 20-jährige Erfahrung in der Versicherungsbranche zurückgreifen. Seine berufliche Karriere startete er bei den Quelle Versicherungen. Dort arbeitete er schon als Schüler und Student im Telefonvertrieb. Später war er in verschiedenen Funktionen als Führungskraft unter anderem im Vertriebscontrolling tätig, baute den Bereich Marketing Analytics aus und übernahm den Online-Bereich. Seit 2010 agierte er in leitender Position bei der ERGO. Dort war er bis zuletzt für den Ausbau des Digitalvertriebs und dessen Vernetzung mit klassischen Vertriebskanälen zuständig.