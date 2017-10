Geldinstitute > Strategie

Olaf Pulwey, Vorstand, FOCONIS AG



Gut beraten ist hingegen die Bank oder Sparkasse, die sich an bewährten und vielfach praxiserprobten Standard­anwendungen orientiert. Insbesondere solche, die ihre „Kinderkrankheiten“ längst überwunden haben, geben einen begründeten Anlass zur Hoffnung auf echte und damit auch für die Mitarbeiter spürbare Prozessrationalisierung.

Der Einsatz von Standardsoftware – bestenfalls ausgestattet mit individuellen Konfigurationsmöglichkeiten – ist darum gerade für branchentypische, alltägliche Abläufe sinnvoll. Dabei gibt es ausgereifte, eigens für die Kreditwirtschaft und oft gemeinsam mit den Endanwendern entwickelte Systeme wie beispielsweise die FOCONIS Classics Serie. Jene fügen sich in der Regel reibungslos in die hauseigene IT-Infrastruktur ein und erzielen unmittelbar die vorgesehenen Effekte.

Best Practice: Standardsoftware für die Verwaltung

Positivbeispiele für den Erfolg lang erprobter Standardlösungen sind unter anderem in den Verwaltungsprozessen zu finden. Die Kernbanksysteme optimieren die Bankprozesse, helfen aber wenig bei den internen Verwaltungsthemen. Verträge etwa werden in mancher Bank oder Sparkasse größtenteils noch in Ordnerarchiven gelagert, Fristen bestenfalls mit rudimentären EDV-Tools dokumentiert, und Eskalationsmechanismen sind oft unzureichend implementiert.