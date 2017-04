Geldinstitute > Strategie

Standard für Regulatorik-Software in Deutschland

Die erweiterte Gesamtbanksteuerungsplattform ermöglicht daten- und methodenkonsistente Reports sowie transparente Datenflüsse und Berechnungsgrundlagen. Darüber hinaus werden Prozesse optimiert und moderne Bedienkonzepte integriert.

Damit wird erstmals eine Lösung zur Verfügung stehen, mit der sowohl genossenschaftliche als auch öffentlich-rechtliche Finanzinstitute, Privat- und Geschäftsbanken sowie Groß- und Spezialinstitute den regulatorischen Anforderungen der europäischen und deutschen Bankenaufsicht Rechnung tragen können. Für die gemeinsame Entwicklung der Plattform für Accounting, Meldewesen, Controlling und Risikomanagement haben die msg systems ag und Fiducia & GAD IT AG eine Entwicklungsgesellschaft gegründet: die EGP Gesamtbanksteuerungssysteme GmbH & Co. KG.

„Seit der Finanzmarktkrise sind Banken mit einer Flut an regulatorischen Anforderungen konfrontiert. Diese lassen sich nur in einer einheitlichen Software-Umgebung bewältigen. Unsere Kunden erhalten durch die Plattform neue Handlungsoptionen sowie die Möglichkeit, die in BCBS 239 festgelegten Anforderungen wirtschaftlich und wettbewerbsfähig umzusetzen“, sagt Dr. Stephan Frohnhoff, Vorstand von msg.

Die Lösung wird modular aufgebaut und gekennzeichnet sein durch durchgängige Prozesse und einen hohen Automatisierungsgrad. Als erstes Modul wird AnaCredit zum 30. Juni 2017 auf der Plattform bereitgestellt. Mit BISTA und FinaV werden Ende dieses Jahres weitere Module folgen. Die Fertigstellung der gesamten Plattform mit allen Funktionalitäten ist für 2019 geplant.

Gebündelte Expertise

msg und Fiducia & GAD entwickeln seit Jahren moderne Regulatorik-Lösungen. Nun bringen sie ihre bereits etablierten Konzepte und Komponenten sowie langjährigen Erfahrungen bei der Umsetzung fachlicher und technischer Dienstleistungen in eine gemeinsame Entwicklung ein. Die jeweiligen Tochterunternehmen BSM, msgGillardon und parcIT entwickeln an der gemeinsamen Lösung.

„Unser Ziel ist es, durch konsequente Zusammenarbeit und das Bündeln von Know-how einen neuen Marktstandard zu schaffen“, sagt Klaus-Peter Bruns, Vorstandsvorsitzender der Fiducia & GAD. Dr. Frohnhoff ergänzt: „Software allein ist kein Differenzierungsmerkmal mehr für Banken. Heute geht es darum, wertgenerierende Funktionen in einer modularen, modernen Plattform einheitlich abzubilden, Prozesse zu automatisieren und zugleich Investitionsschutz zu bieten. Mit der Plattform schaffen wir den Einstieg in die Digitalisierung der Gesamtbanksteuerung und langfristig eine Lösung, die auch europaweit genutzt werden kann.“