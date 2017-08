Geldinstitute > Best Practice

Aufgrund einer notwendigen Optimierung und der bereits seit gut zwei Dekaden andauernden vertrauensvollen Zusammenarbeit mit Diebold Nixdorf beschloss das Institut aus Hannover die Auslagerung an die Paderborner. Seit 2014 arbeiten Sparkasse und Dienstleister gemeinsam daran, die definierten Ziele zu erreichen. Diese sind:

Das aktive Servicemanagement enthält ein aussagefähiges Reporting ebenso wie die Messbarkeit der WTU-Einsätze und deren Reduzierung. Da Diebold Nixdorf gleichzeitig der Hersteller der Geldautomaten, Recycler und SB-­Terminals ist, sorgt dieser, von der ­Sparkasse Hannover ausdrücklich gewünschte, Herstellerservice für eine nachhaltig positive Betriebssituation. Eine dynamische Wartungsplanung, ­basierend auf der Analyse von Log-­Dateien, proaktive Wartungen und Techniker-Einsätze bei wiederholten Störungen setzen an der Wurzel der Ausfälle an und reduzieren in der Folge die Notwendigkeit weiterer Techniker-Einsätze.