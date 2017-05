Versicherungsbetriebe > Karriere

Sollers Consulting stärkt Versicherungs-Know-how

Christoph Baltzer (50) wechselt zu Sollers Consulting. Der Versicherungsjournalist wird das auf die Finanzbranche spezialisierte IT-Beratungsunternehmen in der Öffentlichkeitsarbeit unterstützen.

Christoph Baltzer

Sollers Consulting begleitet Versicherer, Banken und andere Finanzdienstleister bei der Implementierung komplexer IT-Systeme. „Sollers Consulting hat in zahlreichen Großprojekten seine Fähigkeit unter Beweis gestellt, komplexe Systeme umzustellen,“ sagt Baltzer. „Diese Expertise möchte ich stärker in der Öffentlichkeit zur Geltung bringen.“ Sollers Consulting betreut IT-Projekte von Versicherern, unter anderem in Deutschland, Polen, Großbritannien, Belgien, Skandinavien und zahlreichen weiteren Ländern.

„Christoph Baltzer verfügt über profundes Know-how im deutschen Versicherungsmarkt“, sagt Michał Trochimczuk, Managing Partner von Sollers Consulting. „Er wird uns wertvolle Unterstützung bei der Ausweitung unserer internationalen Medienpräsenz geben.“ Baltzer ist Slawist und Historiker. Von November 1999 bis April 2017 war er als Redakteur der führende Kopf der Zeitschrift Versicherungswirtschaft.