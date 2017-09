Geldinstitute > Best Practice

Die Infrastruktur der NFC-Debitkarten beinhaltet dabei einen hochmodernen Service zur Verhinderung und dem Management von Betrug, Widerrufen und Rückbuchungen. Zu den innovativen Funktionen gehört zudem das 3-D Secure Authentifizierungstool für alle Online-Transaktionen sowie künftig die Möglichkeit, dass Nutzer ihre Karten online konfigurieren können.

Im nächsten Schritt werden die solarisBank und SIA für die Bereitstellung von Zahlungskarten in anderen Währungen sowie für die Herausgabe von Karten in zusätzlichen Ländern zusammenarbeiten. „Wir haben uns mit SIA für einen sehr erfahrenen und modernen Partner entschieden, um unsere kontaktlosen Zahlungskarten herauszubringen. Diese Partnerschaft steht Pate für den Ansatz, erstklassige Partner auf der solarisBank-Banking-Platform zu integrieren. Zur gemeinsamen Entwicklung weiterer elektronischer Zahlungsdienste werden wir unsere Partnerschaft mit SIA in Zukunft weiter ausbauen.“, begründet Jörg Howein, Chief Product Officer der solarisBank AG, die Entscheidung seines Hauses.

„Wir freuen uns über die Vereinbarung mit der solarisBank, die unsere Rolle als vertrauter Technologiepartner in Deutschland, wo wir bereits beträchtliche Projekte mit wichtigen Finanzinstitutionen realisiert haben, bestätigt,“ ergänzt Cristina Astore, Leiterin der SIA International Division. „Unsere Kompetenz im Bereich der Zahlungssysteme und dem E-Geld-Sektor passt zusammen mit der Innovation, die SIA schon immer ausgezeichnet hat, perfekt zum Banking Plattform-Profil der solarisBank.“