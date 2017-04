Geldinstitute > Strategie

So groß ist der Andrang auf die neue 5- Euro Sammlermünze

Vor der Filiale der Bundesbank in München bildete sich schon vor Geschäftseröffnung eine lange Schlange, die später auf insgesamt rund 200 Meter anwuchs

Vor der Bundesbankfiliale in München herrschte am 27. April ein reges Treiben. Grund war die Ausgabe der neuen 5-Euro Sammlermünze „Tropische Zone“. Die Bundesregierung hat am 9. November 2016 beschlossen, die Münze mit einem roten Kunststoffring prägen zu lassen und im April 2017 auszugeben. Sie bildet den Auftakt einer fünfteiligen Serie "Klimazonen der Erde" (2017 - 2021, eine Ausgabe pro Jahr) und schließt damit thematisch an die innovative 5-Euro-Münze "Planet Erde" an, die als weltweit erste Sammlermünze mit einem farbigen, lichtdurchlässigen Kunststoffring im April 2016 vom Bund emittiert wurde.

Schon im letzten Jahr war der Ansturm auf das Sammlerstück enorm. Aus diesen Erfahrungen haben die zuständigen Personen der Filiale in München offenbar ihre Lehren gezogen. Trotz einer ca. 200 Meter langen Schlange inner- und außerhalb des Gebäudes erhielten die Interessenten ihre Münzen zügig an vier geöffneten Schaltern.

Die neue 5-Euro Sammlermünze "TROPISCHE ZONE"

In der Begründung der Jury für die Entscheidung heißt es:

"Der künstlerische Entwurf besticht durch die besondere Vogelperspektive, mit deren Hilfe ein Betrachter entlang der Baumriesen in die tropische Zone eintaucht. Der Papagei steht symbolisch für die Biodiversität der Tropen. Mit diesen realistischen Bildelementen wird die tropische Zone mit dem immerfeuchten Regenwald auf hervorragende Weise abstrahiert. Der rote Ring definiert den Übergang in eine luftige Freifläche, die die Münze ‚glanzvoll‘ zur Geltung kommen lässt. Die Typografie balanciert dabei bewusst außerhalb der Mitte und erzeugt eine zusätzliche Dynamik. Die Wertseite mit ihrer würdigen Adlerfigur harmoniert in gelungener Weise mit der Bildseite."

Die Wertseite zeigt einen Adler, den Schriftzug "BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND", Wertziffer und Wertbezeichnung, die Jahreszahl 2017, die zwölf Europasterne sowie – je nach Prägestätte – das Münzzeichen "A" (Berlin), "D" (München), "F" (Stuttgart), "G" (Karlsruhe) oder "J" (Hamburg).

Der glatte Münzrand enthält in vertiefter Prägung die Inschrift: "KLIMAZONEN DER ERDE".

Die 5-Euro-Münze "Tropische Zone" besteht aus zwei verschiedenen Kupfer-Nickel-Legierungen sowie einem transluzenten Polymerring. Sie hat eine Masse von 9 Gramm und wird in den beiden Prägequalitäten Stempelglanz und Spiegelglanz hergestellt.

Die Münzen in der Prägequalität Stempelglanz werden ab dem 27. April 2017 zum Nennwert (5 Euro) über die Deutsche Bundesbank in den Verkehr gebracht. Die Auflage beträgt 2 Mio. Stück Münzen. In allen Filialen ist die Abgabe auf ein Stück pro Person und Tag begrenzt. Die Ausgabe der Münzen in der Sammlerqualität Spiegelglanz, deren Auflage 300.000 Stück beträgt, erfolgt zu einem über dem Nennwert liegenden Verkaufspreis. Der Entwurf der Münze stammt von der Künstlerin Stefanie Radtke aus Leipzig.