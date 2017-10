Geldinstitute > Security

Sicherheit im SB-Bereich

Trotz neuer Bezahlverfahren behält Bargeld auch künftig eine wichtige Rolle für Privat- und Geschäftskunden. Ein- und Auszahlung sowie Aufbewahrung bleibt eine der wichtigsten Bankdienstleistungen. Meist sind sie jedoch nicht profitabel und stellen eher einen Service zur Kundenbindung dar. Gleichzeitig verlangt gerade das Cashhandling verstärkte Sicherheitsvorkehrungen. Sie sind oft aufwendig und erfordern in vielen Fällen die Anwesenheit von mindestens zwei Mitarbeitern.Zudem legen die Entscheider in Banken und Sparkassen den Fokus beinahe allzu sehr auf die Cybersicherheit. Doch im Falle eines Raubüberfalls sind gute Sicherheitslösungen essentiell, da sie im Gegensatz zum Cyberangriff nicht nur Wertgegenstände schützen müssen, sondern vor allem den Menschen, also Kunde und Mitarbeiter.