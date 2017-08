Versicherungsbetriebe > Strategie

Die mit der Datenbanklösung PS FloorCheck kommunizierende App lässt sich sowohl in einer Android- als auch in einer IOS-Umgebung einsetzen. Bei Fahrzeugen können PS-Team-Kunden wählen zwischen verschiedenen Verfahren: eigenständiges Auslesen der Fahrzeug-Identifizierungs-Nummer (FIN) mittels Video Stitching und OCR-Schrifterkennung aus der Windschutzscheibe, Bildauswahl-Verfahren in Kombination mit einem Datenabgleich durch einen PS-Team-Experten, Foto-Mode und auf Wunsch die Datenauslesung via OBD-II-Stecker direkt aus dem Fahrzeug. Zur Bestandsprüfung von technisch komplexen Maschinen und Anlagen wird das Objekt aus verschiedenen Perspektivendokumentiert.