Der deutsche Cloud- und ITK-Dienstleister stellt Anwendungen, Rechenleistung, Speicher- und Netzwerkdienste immer so bereit, wie es das Geschäft der Frankfurter Leben-Gruppe gerade verlangt. Ein großer Vorteil für das wachsende Unternehmen. Denn: Die Frankfurter Leben-Gruppe ist darauf spezialisiert, Lebensversicherungsbestände von Versicherungsunternehmen zu übernehmen und diese weiter zu verwalten. Von Bad Homburg, Bremen, Frankfurt und München aus betreut die Gruppe zurzeit rund 450.000 Altersvorsorge-Verträge. Die flexible IT-Umgebung aus dem Cloud-Baukasten setzt Geschäftsmodellen und Expansionsplänen keine Grenzen: Wächst die Frankfurter Leben-Gruppe weiter, wächst das gesamte System mit.

„Für unser Geschäftsmodell benötigen wir eine hoch skalierbare IT-Plattform, welche uns die Möglichkeit gibt, die ­Applikationen und Daten weiterer Lebensversicherungen schnell in unsere IT zu integrieren“, so Kai Lewalter, Leiter IT bei der Frankfurter Leben-Gruppe. „Die offene sowie flexible Architektur der Pure Enterprise Cloud erlaubt es uns dabei, einerseits Commodity-Anwendungen standardisiert zu beziehen. Andererseits sind wir bei Bedarf auch in der Lage, die teilweise hoch individualisierten Applikationen aus der Finanzwelt bis zu einer späteren Konsolidierung in unsere Plattform in die Cloud zu überführen.“ Cloud Computing ist auch für die Frankfurter Leben-Gruppe die Lösung, um effizienter zu wirtschaften und Syner­gien zu nutzen. Mit dem Ziel, versicherungstechnische Risiken zu eliminieren, vereinfacht und verschlankt der Versicherer seine Organisations- und Kostenstruktur. Heißt konkret für die IT: Wächst die Gruppe, steigt zwar die Anzahl an Policen, aber die IT-Stückkosten fallen. So tragen Cloud Services zur Wirtschaftlichkeit bei. Und: Sie reduzieren Komplexität. Statt Ressourcen im Serverraum aufzubauen, zu betreiben und anzupassen, bezieht die Gesellschaft Leistungen von QSC per Mausklick. Abgerechnet wird stets nur der aktuelle Verbrauch.