12.06.2017



Service-Multiplikator für das Versicherungsgeschäft

In einer Welt der Smartphones, Tablets, ipads, haben Parameter wie „Schnelligkeit“, „Komfort“ oder auch „Flexibilität“ nochmals an Bedeutung zugelegt. Für einen glaubwürdigen digitalen Auftritt genügt es jedoch nicht, einfach eine mobile App anzubieten. Die Kunden erwarten beim Abschluss einer neuen Versicherungspolice den gleichen digitalen Komfort, den sie auch sonst in ihrem Alltag gewohnt sind, etwa in Bezug auf Online-Reservierungen. Gut, dass der Markt hierfür auch schon entsprechende Lösungskonzepte bereithält. Diese reichen von punktuellen Einzellösungen bis hin zu ganzheitlichen Plattformlösungen, wie sie etwa der Anbieter Kofax entwickelt hat.

Was die Versicherungen von einer solchen innovativen Plattform haben? Sie werden für den Kunden damit attraktiver und vor allem erreichbarer. Auf Basis von Lösungen wie z.B. Kofax MobileSDK für die schnelle Informationserfassung oder Kofax SignDoc und Kofax FraudOne für eine sichere Signatur und das Management von Betrugsrisiken werden Prozessschritte wie z.B. der Vertragsabschluss Teil einer nahtlosen und komfortablen Customer Journey.

Zu dieser Customer Journey zählt längst auch der Anspruch, von einem Kanal zum anderen wechseln können, ohne dabei einen laufenden Prozess unterbrechen zu müssen. Dazu kommt der Wunsch nach Transparenz über den gesamten Prozess sowie die Möglichkeit, interaktiv eingreifen zu können. Bei einem mobil getätigten Vertragsabschluss ist es vor diesem Hintergrund auch möglich, fehlende Dokumente unkompliziert nachzureichen. Längst wird auch eine nur einmalige Dateneingabe erwartet – fortschrittliche Onboarding-Lösungen erfassen die Informationen eines Antragsstellers nur ein einziges Mal und stellen sie danach per Echtzeitaktualisierung für alle Kanäle bereit. Digitale Antragssteller warten nur ungern auf Updates, lange Reaktionszeiten fallen negativ auf. Vom Komfort elektronischer Signaturtechnologien schließlich profitieren sowohl die Antragssteller als auch die Compliance-Beauftragten, da die digitalen Angaben vollständig erfasst und geprüft werden können.

Diese und weitere Beispiele zeigen: Versicherer können sich auch vor dem Hintergrund von ähnlichen bis austauschbaren Policen, Preise und Angeboten klar positionieren – und zwar durch exzellenten digitalen Service. Umgekehrt könnte es fatal sein, diese Gelegenheit zu versäumen. Nicht zu vergessen wächst durch das Aufkommen von Big Data sogar weiterer Mitbewerb heran: Zunehmend nutzen branchenfremde Firmen ihre Fähigkeiten zur Datenauswertung, ihre breite Kundenbasis und ihr Kapital und machen der Versicherungsbranche Konkurrenz. Man denke etwa an den Einzelhandelsriesen Wal Mart, der als Partner von Vergleichsseiten heute Kfz-Versicherungen anbietet.

Grundsätzlich tun Versicherer gut daran, regelmäßig zu prüfen, ob ihre Vermittlungsquoten ihren Erwartungen entsprechen. Falls dem nicht so ist, könnten Qualitätsdellen im Onboarding-Prozess und entsprechende Neujustierungen im diesem Bereich zielführend sein.