Schweizer PostFinance modernisiert Geldautomatennetzwerk

„Als Marktführer bei Lösungen für kontaktlose Transaktionen unterstützen wir PostFinance dabei, für ihre Kunden die Brücke zwischen der digitalen und physischen Welt zu bauen“, Chrisitian Weißer, der als Senior Vice President das Geschäft von Diebold Nixdorf in EMEA verantwortet.

Insgesamt werden in den nächsten Jahren 820 bestehende Geräte durch Diebold Nixdorf Geldautomaten und Cash Recycling Systeme ersetzt; für einen Zeitraum von acht Jahren wird Diebold Nixdorf den Service erbringen.

Schon heute bietet PostFinance ihren Kunden an den Geldautomaten einen breites Dienstleistungsangebot. So können beispielsweise Guthaben für iTunes, Paysafecard, Playstation, Xbox, Nintendo, Spotify und TWINT gekauft werden. Künftig wird die Funktionalität noch einmal deutlich erweitert. Neben der Verknüpfung von Postomaten und Smartphones sollen vor allem in den Filialen von PostFinance Cash Recycling Systeme installiert werden, an denen Kunden Bargeld – Banknoten und Münzen – einzahlen können.

Das Thema Mobile Integration im Kanal Selbstbedienung ist für Banken in Europa der Zukunftstrend Nummer 1. Das zeigt der ATM Future Trends Report, den der US Branchendienst ATM Marketplace jetzt veröffentlicht hat. 36 Prozent der befragten Bank- und Industrieexperten räumten dem Thema mobile Integration höchste Priorität ein. „Mit der Einführung der neuen Generation von SB-Systemen von Diebold Nixdorf schaffen wir die Voraussetzungen dafür, dass unsere Kundinnen und Kunden in Zukunft bequem auch kontaktlos oder mit ihrem Smartphone Bargeld am Postomat abheben können“, sagt Peter Lacher, Leiter Operations und Mitglied der Geschäftsleitung von PostFinance.

Um das Service-Management zu vereinfachen und die Verfügbarkeit des Geldautomaten-Netzwerks weiter zu erhöhen, hat sich PostFinance für den Einsatz von Diebold Nixdorfs Monitoring Software entschieden. Nach der Installation der Software werden aus allen Systemen eine Vielzahl von Status-Informationen abgerufen und ausgewertet. Im Falle einer Störung kann die Lösung entscheiden, ob ein Techniker-Einsatz vor Ort notwendig ist, oder ob die Störung per Online-Wartung behoben werden kann. So können Wartungskosten gesenkt werden.

