Geldinstitute > Karriere

Schulungen mit „SWIFTSmart“

SWIFTSmart ist ein interaktiver, cloudbasierter Ausbildungsservice und steht SWIFT-Kunden seit November 2016 mit einem auf aktuelle Trainingsanforderungen abgestimmten Schulungsangebot zur Verfügung. Es gilt, die Trainingsinhalte großen, global aktiven Bank-Communities ebenso wie kleineren Nischenanbietern weltweit in derselben allgemeingültigen, wirksamen, effizienten und flexiblen Form zu vermitteln – bei geringstmöglicher Unterbrechung des Tagesgeschäfts. Als cloudbasierter Service ist SWIFTSmart jederzeit, überall und auf allen Endgeräten zugänglich. So können Kunden sich mit SWIFT vertraut machen, ihr bestehendes Wissen erweitern oder die neuesten Informationen zu zentralen Themen der Finanzindustrie wie etwa Sicherheits- und Compliance-Fragen erhalten.

Derzeit hat SWIFTSmart über 12.000 Nutzer, die mehr als 4.000 Finanzinstitutionen weltweit repräsentieren. Mit der wachsenden Zahl von Nutzern erweitert SWIFT sein Trainingsangebot kontinuierlich um neue Schulungseinheiten in verschiedenen Sprachen und entwickelt die Funktionen der Plattform weiter. Im Lauf des Jahres 2017 plant SWIFT die Veröffentlichung von 80 neuen Lernmodulen zu Themen wie Corporate Actions, Umstellung auf ISO 20022, Cyber-Security und Real-time Payments-Innovation. Parallel dazu werden SWIFTSmart-Nutzer auch eine aktualisierte Version der Plattform mit einer Reihe neuer sozialer und interaktiver Funktionen vorfinden – wie etwa eine anpassbare Homepage, Gruppendiskussionen mit Kollegen, Bewertung von Schulungen und Einflussmöglichkeiten auf den Angebotskatalog. Die SWIFTSmart-Version 2.0 steht ab Juli 2017 zur Verfügung.

„SWIFTSmart ist ein Eckpfeiler des gesamten Trainingsportfolios von SWIFT und kann durch maßgeschneiderte Schulungen oder Zertifizierungsprogramme ergänzt werden“, sagte Dana Brants, Head of Services Marketing bei SWIFT. „eLearning wird so in den Händen unserer Community auf attraktive und interaktive Art und Weise zu einem hochqualifizierten und präzisen Lehrmaterial. SWIFTSmart vermittelt diese Erfahrung mit einem äußerst flexiblen, qualitativ hochwertigen und personalisierten eLearning-Erlebnis für alle unsere Kunden, gleich ob sie in ihrem Büro sind oder gerade fernab in unterschiedlichsten Ländern arbeiten.”

Mit derzeit mehr als 200 verfügbaren Onlinekursen, Erklärvideos, praktischen Übungen, Denksportaufgaben und Spielen bietet SWIFTSmart maßgefertigte Trainingsprogramme und individuelle Module vom Einführungskurs bis zur Expertenschulung. Damit werden Themen abgedeckt wie Grundwissen über SWIFT, SWIFT-Software und Konnektivität, Sicherheit und Überprüfung, Nachrichtenstandards im Zahlungsverkehr, Treasury, Handel und Wertpapiergeschäft, Compliance und gemeinschaftliche Dienstleistungen. Der Zugang zur Plattform steht allen Mitarbeitern der an SWIFT angebundenen Organisationen sowie registrierten Serviceanbietern offen und benötigt keine Software-Installation. Nutzer können sich einfach über ihren swift.com-Account einloggen.