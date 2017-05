Versicherungsbetriebe > Karriere

11.05.2017 von Dr. Georg Kraus, Unternehmensberatung Dr. Kraus & Partner



Scheitern erlaubt?!

Umdenken nötig. Wer in unserer Gesellschaft als Unternehmer scheitert, wird schnell als „Loser“ abgestempelt. Und in Unternehmen? Wer dort zum Beispiel ein Projekt gegen die Wand fährt, muss zumindest mit einem Karriere-Knick rechnen. Deshalb fällt es vielen Menschen schwer, sich und anderen einzugestehen: Ich bin oder war auf dem Holzweg.

Jahr für Jahr werden in Deutschland circa 300.000 Unternehmungen gegründet; also mehr als 800 pro Tag. Doch nur jedes Zehnte hat Erfolg. Das heißt: Bei circa 270.000 Jungunternehmern und Selbstständigen ist das Scheitern vorprogrammiert. Und wenn sie scheitern? Sind die Gescheiterten dann stolz auf diese Erfahrung? Erzählen sie anderen davon, lecken ihre Wunden und starten gereift und gestärkt neu durch? Eher selten! Wer in Deutschland scheitert, schweigt. Denn Scheitern erzeugt im besten Fall Mitleid, und im schlimmsten Fall ist der Misserfolg ein scharlachrotes Brandmal.

Darüber zu sprechen befreit

Doch seit zwei, drei Jahren gibt es einen Trend, der mit diesem Tabu bricht. Die ­Mexikanerin Leticia Gasca hatte die Geschäftsidee, Kunsthandwerk übers Internet zu verkaufen. Die Umsetzung scheiterte. Zunächst hatte die junge Unternehmerin Hemmungen hierüber zu sprechen. Doch dann erzählte sie Freunden von ihrem Scheitern und merkte, wie wichtig es für sie war, diese Erfahrung zu teilen. So entstand die Idee von FuckUp-Nights – Treffen, bei denen Menschen, Geschichten von ihrem Scheitern erzählen. Inzwischen hat der Trend viele Länder erfasst. In zahlreichen Großstädten finden regelmäßig solche „Loser-Treffen“ statt: Storytelling, um das Erlebte zu verarbeiten und Misserfolge salonfähig zu machen. Das ist eine wirk­same Medizin, um die Schockstarre abzustreifen und wieder aufzustehen. Solche Foren sind nötig – auch in Unternehmen. Denn viele Führungskräfte und (Projekt-)Manager, aber auch Mitarbeiter, die operative Verantwortung tragen, scheuen sich zunehmend, Risiken einzugehen – aus Angst zu scheitern, am Pranger zu stehen und das Stigma „Loser“ auf der Stirn zu tragen. Doch wer soll in unserer Gesellschaft, in unseren Unternehmen noch herausfordernde Aufgaben übernehmen und risikobehaftete (Zukunfts-)Entscheidungen treffen, wenn wir eine Kultur tolerieren, die ein Scheitern verurteilt? Was wird dann aus dem Unternehmergeist, der Entdeckerfreude, dem Veränderungswillen, der unsere Gesellschaft und die Unternehmen voran treibt?

Die Kultur in unserer Gesellschaft und in vielen Unternehmen fördert leider das Gegenteil. Ein Scheitern ist nicht erlaubt. Und Personen, die gescheitert sind, bekommen selten eine zweite Chance. Doch so kann kein Lernen erfolgen. Vielleicht sollte es auch in den Unternehmen FuckUp-Nights geben, in denen Mitarbeiter freimütig da­rüber berichten, wie sie zum Beispiel

ein Projekt krachend gegen die Wand ­fuhren oder

eine Auftragschance so richtig vergeigten.

Das würde außer ihren Köpfen auch die Köpfe vieler ihrer Kollegen wieder freier machen, die in der ständigen Angst leben: „Das darf mir nicht passieren, sonst ...“. Vermutlich würden solche Nächte oder Meetings einen Beitrag leisten dazu, dass Fehler als Chance gesehen werden und Personen, die auf dem Holzweg sind oder waren, sich und anderen eingestehen können: „Das ist zwar dumm gelaufen, doch ich habe daraus viel gelernt.“ Auch die Personalverantwortlichen sollten umdenken. In vielen Unternehmen bedeutet zum Beispiel ein gescheitertes Projekt noch das Karriere-Aus. Also wird das sich abzeichnende Scheitern so lange verschwiegen bis die Fehlentwicklung zum Himmel stinkt. Und bewirbt sich ein gescheiterter Selbstständiger bei Unternehmen? Dann fassen ihn diese, wenn überhaupt, mit Glacéhandschuhen an. Dabei sollten solche Bewerber einen Bonus haben, denn sie haben Eigeninitiative bewiesen und wissen, wie man gewisse Dinge nicht machen sollte, um erfolgreich zu sein. Eigentlich sollten die Personalverantwortlichen in den Unternehmen Bewerber, die sich für eine Position bewerben, die viel Eigen­initiative und -verantwortung erfordert, in ­Vorstellungsgesprächen stets fragen:

„Sind Sie in Ihrem (Berufs-)Leben schon mal so richtig gescheitert?“. Und:

„Was haben Sie daraus gelernt?“.