Um den Vertrieb in die digitale Zukunft zu überführen und auf Basis einer 360°-Kundensicht eine ganzheitliche Betreuung zu ermöglichen, entschied sich die RheinLand-Gruppe für die Einführung von BSI Insurance. «Die Standard-Lösung für Versicherungen deckt unsere Anforderungen optimal ab. Zudem hat BSI sehr viel Branchenerfahrung und Referenzkunden aus der Assekuranz. Dass wir als Kunden die Roadmap mit beeinflussen können, sprach ebenfalls für BSI», sagt Bernd Schmitz, Bereichsleiter Maklervertrieb bei der RheinLand Versicherungsgruppe.

Zwei Vertriebswege, ein System

Während die Maklerbetreuung und die Ausschließlichkeitsorganisation in der Vergangenheit in unterschiedlichen Systemen gearbeitet haben, können künftig beide Vertriebsorganisationen in einer CRM-Lösung abgebildet werden. In Stufe 1 wird die bestehende Anwendung auf Basis Lotus Notes in der Maklerbetreuung abgelöst.

In einer zweiten Stufe wird BSI Insurance in der Ausschließlichkeitsorganisation ausgerollt. Ziel ist es, die Vermittler mit einer 360°-Kundensicht und kundenrelevanten Informationen zu unterstützen, um ihre Kunden proaktiv betreuen und umfassenden Service bieten zu können.

Für die Zukunft ist die Einführung eines Self-Service-Portals geplant, welches den Kunden rund um die Uhr als übersichtliches Dashboard und komfortabler 24-Stunden-Service dient.

„Wir freuen uns auf einen erfolgreichen Projektverlauf zur Einführung der BSI Insurance Lösung“, sagt Tobby Weskamp, Bereichsleiter Rheinland Vertrieb.