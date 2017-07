Geldinstitute > Strategie

Raserhochburgen: Rostock und Leipzig haben die meisten Punktesünder

Das Ranking der Raserhauptstädte bestimmt auch den Vergleich nach Bundesland: Die höchste Punktesünderquote hat Mecklenburg-Vorpommern (7,2 Prozent), die niedrigste Berlin (4,2 Prozent). Ein Grund: Autofahrer aus Meck-Pomm sind im Jahr rund 3.600 Kilometer mehr unterwegs als Berliner2 und haben dadurch ein höheres Risiko für Ordnungswidrigkeiten. Diese bestehen laut KBA zu zwei Dritteln aus Geschwindigkeitsüberschreitungen.

Wenige Verkehrssünder bei Fahranfängern und Senioren – Männer punkten doppelt so oft wie Frauen

Nur 2,7 Prozent der CHECK24-Kunden unter 20 Jahren geben beim Kfz-Versicherungsabschluss Punkte in Flensburg an – so wenige wie in keiner anderen Altersgruppe. Am größten ist der Anteil bei den 20- bis 29-Jährigen (8,2 Prozent). Mit steigendem Fahreralter nimmt dann auch die Punktesünderquote kontinuierlich ab.

Die meisten Verkehrssünder sind Männer. Etwa 7,0 Prozent der männlichen, aber nur 3,4 Prozent der weiblichen CHECK24-Kunden haben ein gefülltes Punktekonto.

Gefülltes Punktekonto bei wenigen Versicherern tarifrelevant – Aufschläge bis zu 29 Prozent

Bislang verwenden einige wenige Versicherer die Kundenangaben zu Punkten in Flensburg zur Berechnung des Kfz-Versicherungsbeitrags. Bei gefülltem Punktekonto verlangen sie Aufpreise in Höhe von drei bis 29 Prozent.