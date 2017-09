Geldinstitute > Best Practice

Rabobank überwacht in Echzeit

Die Plattform dient dem Monitoring der Customer Experience jedes Rabobank-Kunden und -Mitarbeiters in Echtzeit, wenn sie einen Service der Bank nutzen. So wird die Rabobank in der Lage sein, jede individuelle User Journey zu optimieren.

Langfristig möchte die Rabobank damit mit exzellente Kundenbewertungen erzielen. Um dieses zu erreichen, benötigt sie eine Lösung für das Monitoring aller Touchpoints und Interaktionen über alle IT-Ebenen hinweg – vom Mainframe bis zu Mobile. „Im digitalen Zeitalter bestimmt der Kunde, welche Kanäle und Anwendungen er für Transaktionen und Interaktionen nutzt“, erklärt Hans van der Net, Service Owner of Monitoring, IT and Data bei der Rabobank. „Zum Beispiel verwendet er einmal die Smartphone App, um einem Freund Geld zu überweisen. An einem anderen Tag nutzt er einen Desktop-Browser für Online-Banking. Und wieder ein anderes Mal besucht er eine Bankfiliale, um sich über einen neuen Finanzservice zu erkundigen. Daher müssen wir jede einzelne dieser Interaktionen überwachen und sicherstellen, dass wir die konsistenteste und bestmögliche Cutomer Experience bieten.“

Als Rabobank die neue Unternehmensphilosophie „Customer First“ einführen wollte, musste sie ihren Ansatz für das Performance Monitoring verändern. Da die IT-Kapazitäten für zahlreiche Geschäftsprozesse genutzt werden, wurde das Nachverfolgen jeder Transaktion über verschiedene Anwendungs- und Infrastruktur-Ebenen erfolgskritisch.

„Jede Abteilung der Rabobank nutzte bislang ihre eigene APM-Lösung, sodass wir ziemlich fragmentarische Antworten auf Performance-Probleme erhielten“, ergänzt van der Net. „Wir hatten weder eine vollständige Transparenz jedes Nutzers noch wussten wir, welche Performance-Probleme aus welchen Gründen unsere Kunden am stärksten beeinträchtigten oder wie sie sich beheben ließen. Mit Dynatrace erhalten wir Einblick in jeden Nutzer über jede Anwendung überall in unserem digitalen Ecosystem. Damit können wir wirklich proaktiv sein und dies bringt uns weiter zum Ziel eines hohen Kundenratings. Zusätzlich zur verbesserten Customer Experience spielt Dynatrace eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung unserer DevOps-Teams. Sie können nun vorhersagen, wie Software-Updates Nutzer beeinflussen oder Probleme frühzeitig erkennen, so dass die neuen Versionen zurückgenommen und Fehler schnell behoben werden können – mit minimalen Auswirkungen auf die Kunden.“

Rabobank will seine DevOps-Teams in den nächsten 18 Monaten deutlich erweitern, um die wachsenden Kunden- und Branchen-Anforderungen für neue, innovative Anwendungen und verbesserte Funktionalität zu erfüllen. Daher war die Erfahrung von Dynatrace in den Bereichen DevOps und Microservices ein wichtiges Entscheidungskriterium für die Rabobank.