R+V: Versicherte Elektroautos

R+V erweitert den Versicherungsschutz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, hier zwei Elektroautos aus dem R+V-eigenen Fuhrpark, zum 1. Juli dieses Jahres. Künftig erhalten Versicherte viele neue Leistungen. Foto: R+V

Zu den neuen Leistungen zählt außerdem die beitragsfreie Versicherung von mobilen Ladegeräten und Ladekabeln. Die neuen Leistungen gelten ab dem 1. Juli dieses Jahres. Wer bereits jetzt ein Elektro- oder Hybridfahrzeug bei R+V im Plus-Tarif versichert hat, erhält alle neuen Leistungen automatisch. Ohne Aufschlag exklusiv im Plus-Tarif mitversichert sind künftig auch fest montierte Wandladestationen (Wallboxen) bis 1.000 Euro. Darüber hinaus übernimmt R+V die Kosten (bis 2.000 Euro) für die Entsorgung des alten Fahrzeug-Akkus. Bei einem Totalschaden des Akkus (etwa durch Brand) erstattet R+V wie bisher in den ersten 24 Monaten den Neupreis – sofern der Akku nicht gebraucht gekauft wurde. Die neuen Leistungen in der Kfz-Versicherung gelten ab dem 1. Juli, können aber schon ab sofort versichert werden. Wer bereits jetzt ein Elektro- oder Hybridfahrzeug bei R+V im Plus-Tarif versichert hat, erhält alle neuen Leistungen automatisch.

„Mit den erweiterten Kfz-Tarifen trägt R+V dazu bei, dass die Elektromobilität schneller in Deutschland verbreitet wird“, betonte der für das Kfz-Geschäft verantwortliche R+V-Vorstand Dr. Edgar Martin. Deshalb habe R+V zahlreiche Komponenten in den Tarif aufgenommen, die den Alltag von Elektroauto-Besitzern erleichtern. „Zudem will R+V als drittgrößter Kfz-Versicherer Deutschlands selbstverständlich auch im wachsenden Markt der Elektromobilität zu den führenden Anbietern gehören“, so Dr. Martin weiter.

Weitere Informationen zu den Kfz-Tarifen von R+V gibt es unter www.ruv.de.