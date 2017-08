Callcenter for Finance > Strategie

Xavier Guerin, Vice President Western Europe, DataStax



Wer seine Daten nun im Griff hat und entsprechend vorbereitet ist, kann mit PSD2 von einem großen Differenzierungspotenzial profitieren. Aber die meisten Geldhäuser in entwickelten Märkten stehen vor einer großen Herausforderung: Gerade sie als die „Early Adopter der ­Digitalisierung” stecken in ihren Alt-Systemen fest - und mit ihnen auch ihre ganzen Daten, die in meist isolierten Systemen gefangen sind. PSD2 zwingt Finanzdienstleister aber dazu, auf Systeme zu migrieren, die ihnen sowohl über alle Anwendungen und Abteilungen hinweg eine Nutzung der Daten ermöglichen als auch in der Lage sind, die Daten gegenüber Dritten sicher zur Verfügen zu stellen. Die Überlegung muss daher nicht nur sein, welche Infrastruktur sie für die Einhaltung der PSD2 nutzen, sondern auch wie sie damit Kundeninteraktionen unterstützen können. Denn die Nutzung von online-basierten, mobilen und App-­basierten Banking-Services wird mit der Einführung der PSD2 noch weiter zunehmen. Beispielsweise hatten Kunden zu Zeiten des traditionellen Filialgeschäfts höchstens einmal die Woche Kontakt zu ihrer Bank. Mit dem Schritt in Richtung Online- und Telefonbanking könnten ­Interaktionen mit der Bank jeden Tag stattfinden. Je mehr mobile Services und App-Dienste hinzukommen, desto weiter steigt auch die Anzahl an Interaktionen. Geldhäuser benötigen also einen neuen Ansatz für die Verwaltung von Daten. Und die Zeit drängt: neue Player, die jetzt auf den Markt kommen, können von Anfang an auf moderne Technologien mit einer effizienten Datennutzung setzen.