Revisionssichere Archivierung – reibungslose Prozesse

Zu den Standards des PS-Team-Dokumentenmanagements zählt die revisionssichere Archivierung der Kreditsicherheiten in Tresoren. Ein durchdachtes Archiv- und Handlingsystem garantiert höchste Prozesssicherheit: Die benötigten Dokumente erreichen ihren Empfänger stets zum vereinbarten Zeitpunkt und sind jederzeit einsehbar. Ein Prozessmonitoring in Echtzeit schafft zusätzliche Transparenz.

Zudem nimmt die akf bank das KBA-Monitoring, den Vergleich eingelagerter Fahrzeugdokumente mit der Aufbietungsliste verlorener ZB II des Kraftfahrtbundesamts, in Anspruch. So schließt die Bank aus, Fahrzeuge zu finanzieren, deren ZB II sich im Aufbietungsprozess befindet. Frank Schottenheim, Director Business Unit Financial Institutions bei PS-Team: „Die akf bank nutzt schon seit Jahren unser Asset-Register PS DataCollect. Es freut mich sehr, dass wir sie nun auch von unseren Leistungen im Bereich Dokumentenmanagement überzeugen konnten. Wir planen bereits weitere Projekte mit der akf.“