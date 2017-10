Geldinstitute > Best Practice

Postbank digitalisiert Ratenkredit

"Die Digitalisierung verändert die Ansprüche unserer Kunden zunehmend", sagt Tobias Gansäuer, Bereichsleiter Produktmanagement Konto und Zahlungsverkehr bei der Postbank. "Zusätzlich zum dichten Filialnetz wünschen sie sich möglichst viele digitale Bankprodukte. Unser digitaler Ratenkredit trägt diesem Wunsch Rechnung: Neben dem klassischen Abschluss in der Filiale können Kunden ihren finanziellen Spielraum nun auch vom Sofa aus erweitern."

Bei diesem neuen Online-Service der Postbank werden alle Schritte des Kunden (Beantragung, Legitimation, Signatur etc.) digital durchlaufen. Als erste Großbank in Deutschland bietet die Postbank ihren Kunden diesen komfortablen Service und die Möglichkeit, einen Ratenkredit bis zu einer Summe von 50.000 Euro und somit ohne die sonst im Markt übliche niedrigere Obergrenze für Digitalkredite in Anspruch zu nehmen - entsprechende Bonität vorausgesetzt.

Neue Wege gehen

"Die Digitalisierung von Produkten und Services spielt bei der Postbank eine entscheidende Rolle", betont Tobias Gansäuer. "Unsere zahlreichen Digitalisierungsinitiativen steigern nicht nur die Effizienz der Prozesse, sondern treffen den aktuellen Zeitgeist im Banking." Das zeigt sich im Geschäft mit Ratenkrediten deutlich: Von insgesamt über 750 Mio. EUR Kreditvolumen der Marke Postbank werden bereits jetzt rund 45 Prozent über digitale Kanäle realisiert (1. Halbjahr 2017).