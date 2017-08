Solutions > Advertorials

30.08.2017 von Pascal Cronauer, Country Manager DACH bei LogPoint



So klappt es auch mit der IT-Sicherheit. Das Bankwesen befindet sich im Umbruch. Immer schärfere Auflagen durch Regulierungsbehörden und immer mehr Digitalisierungsprojekte treiben die Kosten in die Höhe. Gleichzeitig schmilzt durch die derzeitige Politik der EZB der ­eigene ­Gewinn immer weiter zusammen. Zusätzlich zeigen Kriminelle vor allem im Internet ­immer mehr Raffinesse. Sie programmieren Schadsoftware gezielter und setzen diese intelligenter ein.

Investitionen in Sicherheitssoftware müssen wohl überlegt sein, denn auch bei der besonders IT-Sicherheits-affinen Bankenbranche wachsen die Budgets nicht in den Himmel. Als hilfreich erweist sich der Blick auf die Anforderungen der PCI (Payment Card Industry).

Die Sicherheits-Lösung von LogPoint ­erfüllt diese Anforderungen und verfügt im Gegensatz zu Log-Management und ­Netzwerk-Monitoring-Systemen auch über weitreichende und sich ständig aktuali­sierende Threat Intelligence-Fähigkeiten. Mit deren Hilfe erkennt sie aktuelle Bedrohungen wie WannaCry und NotPetya und schlägt Maßnahmen vor, um diese abzuwehren. Ausgehend von den übersichtlichen Grafiken der Sicherheits-Monitoring-Software lassen sich Management-Reports erstellen, die Entscheider dabei unterstützen, die aktuellen Vorgänge im Netzwerk zu beurteilen und einzuordnen. Dies erweist sich beispielsweise in Bezug auf die Auditierung als nützlich, denn alle in den Log-Daten gespeicherten Informationen lassen sich gezielt durchsuchen, was eine schnelle Aufklärung von Sicherheitsver­letzungen (intern wie extern) ermöglicht. Mit ­LogPoint funktioniert auch in Zeiten modernster Cyberbedrohungen und -Techniken die IT-Sicherheit. Werden Sie noch heute PCI compliant mit dem fairsten ­Lizenzmodell am Markt!n