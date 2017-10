Geldinstitute > Strategie

31.10.2017 von Ralf Hönicke, Geschäftsführer Diebold Nixdorf Banking Consulting



Seit Februar stehen die technischen Anforderungen an die europäische Zahlungsdienstleistungsrichtlinie PSD2 fest. Nun sind die Banken am Zug das Thema umzusetzen. Denn je länger sie auf ihrem Status-Quo beharren, umso schwieriger wird es für sie, ihre Marktposition im Zahlungsverkehr zu behaupten. Die ist in Gefahr, weil nach Umsetzung der PSD2 Drittanbieter Zahlungen im Kundenauftrag ohne Zwischenschaltung einer Bank auslösen können. Das Onlinebanking wird als zentraler Kontaktpunkt zu den Verbrauchern teilweise obsolet, die Banken könnten folglich den Zugang zum Kunden verlieren. Es gilt, vorher aktiv zu werden.